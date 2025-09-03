Kocaelispor'dan Kartal Kayra'ya kanca!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Beşiktaş forması giyen Kartal Kayra Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

calendar 03 Eylül 2025 21:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor'dan Kartal Kayra'ya kanca!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer çalışmalarına devam eden Kocaelispor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Yeşil-siyahlılar, ön libero mevkiinde oynayacak olan bir futbolcu transfer etmek istiyordu.

Bu bölgedeki adayın, Beşiktaş forması giyen İzmitli futbolcu Kartal Kayra Yılmaz olduğu öğrenildi.

YILMAZ, SICAK BAKIYOR

Kocaeli temsilcisi, 12 Eylül tarihine kadar, kanat, santrfor, stoper ve ön libero transfer edecek.

Kocaelispor'da bu bölgelerdeki adaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Ön libero da ise İzmitli genç oyuncu Kartal Kayra Yılmaz'ın düşünüldüğü öğrenildi.

Teknik direktör Selçuk İnan'ın da takımda görmek isteği futbolcu için girişimler resmi olarak başladı. Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek olan futbolcunun, Kocaelispor'a sıcak baktığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Kartal Kayra Yılmaz, geçtiğimiz sezonu Kayserispor'da kiralık olarak geçirdi. Sarı-kırmızılı formayla 33 maça çıkan genç oyuncu, 3 gol 6 asistlik bir performans gösterdi.


 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.