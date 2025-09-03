Kocaelispor'dan Kartal Kayra'ya kanca!

Transfer çalışmalarına devam eden Kocaelispor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Yeşil-siyahlılar, ön libero mevkiinde oynayacak olan bir futbolcu transfer etmek istiyordu.
Bu bölgedeki adayın, Beşiktaş forması giyen İzmitli futbolcu Kartal Kayra Yılmaz olduğu öğrenildi.
YILMAZ, SICAK BAKIYOR
Kocaeli temsilcisi, 12 Eylül tarihine kadar, kanat, santrfor, stoper ve ön libero transfer edecek.
Kocaelispor'da bu bölgelerdeki adaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Ön libero da ise İzmitli genç oyuncu Kartal Kayra Yılmaz'ın düşünüldüğü öğrenildi.
Teknik direktör Selçuk İnan'ın da takımda görmek isteği futbolcu için girişimler resmi olarak başladı. Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek olan futbolcunun, Kocaelispor'a sıcak baktığı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Kartal Kayra Yılmaz, geçtiğimiz sezonu Kayserispor'da kiralık olarak geçirdi. Sarı-kırmızılı formayla 33 maça çıkan genç oyuncu, 3 gol 6 asistlik bir performans gösterdi.
