Kocaelispor'dan Gökdeniz Bayrakdar hamlesi

Kocaelispor, Bodrum FK'de forma giyen eski oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna katmak istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor'dan Gökdeniz Bayrakdar hamlesi
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03 Ocak 2024 12:55
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Bodrum FK'da Gökdeniz Bayrakdar'a talip çıktı.

Yeşil-beyazlı ekibin ön bölgedeki en önemli silahlarından olan 22 yaşındaki hücumcunun eski kulübü Kocaelispor'un radarında olduğu öne sürüldü. Yeşil-beyazlıların sezon başında Antalyaspor'dan bonservisini aldığı genç oyuncu ile temasa geçen Körfez yönetimi, bu sezon 17 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen Bayrakdar'ı ikna turlarına başladı.

Hücumda Celal Dumanlı'nın Göztepe maçında sakatlanarak bir süre sahalardan uzak kalacak olmasıyla bu bölgede eli daralan Bodrum'un Gökdeniz'i bırakmaya isteksiz olduğu ifade edildi. İki sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen Gökdeniz Bayrakdar'ın yetiştiği kulüp ile nezaketen görüştüğü ve Bodrum FK'da mutlu olduğu kaydedildi.

GENÇ YILDIZ SOĞUK BAKIYOR

Her iki kanatta da oynayabilen, ayrıca santrforda da etkili olabilen Gökdeniz'in birçok kulübün radarında olduğu ifade edildi.

Sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek oyuncunun takımdan ayrılmaya isteksiz olduğu ve Bodrum ile Süper Lig sevinci yaşamak istediği öğrenildi.

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