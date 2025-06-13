Göztepe ile yollarını ayıran 30 yaşındaki savunma oyuncusunun, Kocaelispor'un teklifine sıcak baktığı ve taraflar arasında görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi. Kariyerinde Galatasaray, Genoa, Hellas Verona ve Sampdoria gibi takımlarda da forma giyen Koray, hem Süper Lig hem de Avrupa tecrübesiyle dikkat çekiyor.



Kocaelispor yönetimi, savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir adım atarken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.



BU SEZONKİ İSTATİSTİĞİ



Bu sezon Göztepe'de 30 maça çıkan Koray Günter 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

(Kocaeli Gazetesi)