28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Kocaelispor, Ahmet Hasan Göcen ile yollarını ayırdı

Kocaelispor 22 yaşımdaki kaleci Ahmet Hasan Göcen ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

calendar 28 Ağustos 2025 17:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor, Ahmet Hasan Göcen ile yollarını ayırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, 22 yaşındaki kaleci Ahmet Hasan Göcen ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ahmet Hasan Göcen'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Ahmet Hasan Göcen'e emekleri için teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Genç kaleci, Kocaelispor formasıyla 2024-2025 sezonunda 2 maça çıkmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
