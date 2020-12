Kocaeli takımları Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekiplerine karşı tur peşinde

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Kocaelispor ve Darıca Gençlerbirliği, deplasmanda Süper Lig takımları Gaziantep Futbol Kulübü ile Galatasaray karşısında galibiyet arayacak.



Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 1996-1997 sezonunda Trabzonspor'u, 2001-2002 sezonunda da Beşiktaş'ı finalde saf dışı bırakarak Türkiye Kupası'nı iki kez müzesine götürme başarısı gösterdi.



Ziraat Türkiye Kupası'na yabancı bir kulüp olmayan Misli.com 3. Lig takımlarından Darıca Gençlerbirliği de 2016-2017 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası D grubunda yer alarak Beşiktaş, Kayserispor ve Boluspor'la karşılaştı.



Darıca Gençlerbirliği yarın deplasmanda Galatasaray, Kocaelispor da çarşamba günü Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında turu geçmek için mücadele edecek.



"Turu geçmeyi hedefliyoruz"



Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez, AA muhabirine, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst ligler ile alt liglerdeki takımlar arasındaki mücadelelerde sürprizler yaşandığını belirterek, alt ligdeki takımların favori gösterilen takımlara karşı başarılar elde ettiğini söyledi.



Kocaelispor'un bir ''kupa takımı'' olduğunu ifade eden Üzülmez, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü elediklerini kaydetti.



Üzülmez, takımın moral ve motivasyonunun yerinde olduğunu dile getirerek, "Çarşamba günkü maçta da inşallah turu geçmeyi hedefliyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda gidebildiğimiz yere kadar gidip bu organizasyonu güzel bir sonla taçlandırmak istiyoruz. Kupadaki ilerleyişimiz sürpriz olmaz. Müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan, mazisi başarılarla dolu bir kulübüz. Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı olmak istiyoruz." diye konuştu.



"Maça iyi motive olup mücadele edeceğiz"



Darıca Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arif Gülen de Galatasaray'ın Türkiye'de ''en''leri ve ''ilk''leri olan bir kulüp olduğunu söyledi.



Galatasaray'la 5. eleme turunda eşleştikleri için heyecanlı olduklarını belirten Gülen, "Darıca Gençlerbirliği olarak iyi bir mücadele vermek istiyoruz. Her futbolcumuz Galatasaray karşısında iyi işler yapmak için rakip futbolculardan daha hırslı ve istekli olacak. Geçmişte de birçok 2. lig, 3. lig takımı, Süper Lig takımlarına karşı sürprizler yaptılar. Kupanın motivasyonu farklıdır. Darıca Gençlerbirliği olarak gücümüzün ve haddimizin farkındayız ama biz başarıya daha açız. Dolayısıyla maça iyi motive olup mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Gülen, maçın sürprizlere açık olduğuna işaret ederek, ''Bu maçla şehir olarak reklamımız olacak. Bu maç, sonuç ne olursa olsun takımımızın alkışlanacağı bir maç olacak. Bu motivasyonla çıkacağız. Galatasaray'la mücadele etmek bizim için bir onur. Bu maç takımımızdaki genç futbolcular için de güzel bir tecrübe olacak. Bundan dolayı bizim için keyifli, olumlu ve sürprizlerle dolu maç olacak. Tek maç olması bizim için dezavantaj. Eskiden bu maçlar çift maç usulüne göre olurdu. Süper Lig takımları da yedek kadroyla çıkardı. Ama şimdi tek maç usulüne göre olduğu için telafisi yok. Ben bir de ters mantık yürütüyorum, temennim; Galatasaray tam kadro çıksın, benim çocuklarım oynayacaksa Galatasaray'ın as kadrosuyla oynasın çünkü Galatasaray'ın da yedekleri ve gençleri as kadrodan daha hırslı oynayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.