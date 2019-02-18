Kobe'nin Wade'in burnunu kırmasına tepkisi: "Bayıldım!"

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Dwyane Wade, 2012'de Kobe Bryant'ın burnunu kırmasına Kobe'nin "Buna bayıldım" tepkisini verdiği hikayeyi anlattı.Kevin Garnett ve Wade, TNT kanalının Players Only programına özel bir röportaj yaptı ve Wade, 2012 All-Star maçında Kobe Bryant'ın burnunu kırdığı anı hatırladı.Maçın bir pozisyonunda Kobe'yi savunurken faul yapma niyetiyle kendisine darbe vuran fakat ayarsız bir şekilde Kobe'nin burnunu kıran Wade, yakın arkadaşı olarak gördüğü Kobe'yi maç sonrasında aradığını şu şekilde anlattı:Maçtaki o an şu şekildeydi: