Knicks, Kemba Walker'ı rotasyondan çıkardı!

New York Knicks'in, point guardı Kemba Walker'ı başlangıç kadrosundan ve rotasyondan tamamen çıkardığı bildirildi.



Koç Tom Thibodeau, Kemba'nın artık rotasyonda olmayacağını şu şekilde aktardı:



"Öncelikle Kemba'nın kendisine ve bu ligde başardıklarına saygımın büyük olduğunu söylemek isterim, ancak takım için en iyi olduğunu düşündüğüm şeyi de yapmak durumundayım."



Alec Burks'ün, Knicks için point guard pozisyonunda ilk beşte başlayacağı açıklandı.



Walker bu sezon Knicks formasıyla maç başına ortalama 24.5 dakika sahada kalarak 11.7 sayı, 2.6 ribaund ve 3.1 asist istatistiklerini tutturmuştu.



