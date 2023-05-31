New York Knicks ve genel menajer Scott Perry'nin, altı yıllık işbirliğinin ardından yollarını ayırdığı bildirildi.



Newsday'den Steve Popper, Knicks'in Perry'nin sözleşmesini uzatmayacağını belirtti.



2017-18 sezonundan beri görevde olan Perry, takım başkanı Leon Rose'un Knicks sezonunu bu yıl toparlayarak playofflarda ikinci tura yükselmesine yardımcı olmuştu.



Perry'nin ayrılmasıyla birlikte, Knicks'in yaz döneminde Jalen Brunson, Julius Randle, RJ Barrett ve Immanuel Quickley'den oluşan kadrosunu daha da geliştirmesi ve güçlendirmesi üzerine planlarının ne olacağı şimdilik havada kalmış oldu.



New York, 47-35'lik normal sezon derecesi sonrası bu sene playofflarda ikinci tura yükselmeyi başarmıştı.



