Klay, "benche alınsın" diyenleri umursamıyor

Golden State Warriors guardı Klay Thompson, benche alınması gerektiğini söyleyenleri umursamadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Klay, 'benche alınsın' diyenleri umursamıyor
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28 Kasım 2023 10:29
Son güncelleme 28 Kasım 2023 10:41
Golden State Warriors guardı Klay Thompson, benche alınması gerektiğini söyleyenleri umursamadığını söyledi.

Thompson, kariyerinde dört kez şampiyon ve beş kez All-Star olmasının kendisine bu sezon yaşadığı performans sıkıntılarını düzeltmek için bolca zaman kazandırması gerektiğini belirtti.

Kerr, başantrenör Steve Kerr'ün başlangıç kadrosu konusunda sabırlı olup olmadığı sorulduğunda, umursamaz bir tavırla şunları söyledi:

"Ne, beni benche mi alsınlar istiyorsun? Bazı oyuncular taraftarların sabrını ve kendini bulmak için ihtiyacı olan zamanı hak eder. Şahsen, geçmişte yaptıklarımızla ben de bunu hak ettiğimi düşünüyorum. İnsanların ne dediği umurumda değil. Bizim yaptıklarımızı yapmıyorlar, yapamazlar da. Bu yüzden konuşuyorlar sadece."

Klay bu sezon maç başına 15 sayı ortalamasına sahipken, üçlük çizgisi gerisinden ise %36,7 isabetle oynuyor.

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