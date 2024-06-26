Kızılyıldız, Mike Daum'u kadrosuna kattı

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Kızılyıldız, Anadolu Efes'ten ayrılan Mike Daum'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Imago
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Kızılyıldız, Mike Daum'u kadrosuna kattı
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26 Haziran 2024 15:52
Sırbistan ekiplerinden Kızılyıldız, Anadolu Efes'ten ayrılan Mike Daum'u kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Derthona Basket 1955'den Anadolu Efes'e transfer olan 28 yaşındaki basketbolcu, Sırp kulübü Kızılyıldız ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Anadolu Efes yaptığı açıklamada, "Mike Daum'a takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Euroleague'de 2023-24 sezonunda 11 maçta 19:49 dakika ortalama süre alan Mike Daum, maç başına 9,4 sayı, 2,2 ribaunt ve 0,3 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Basketbol Süper Ligi'nde ise 9 maçta 22:22 dakika ortalama süre alan Daum, maç başına 8,0 sayı, 4,7 ribaunt ve 0,9 asist ortalamaları elde etti.

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