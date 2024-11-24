Kırşehirspor taraftarları, kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı

Bolu Dağı geçişinde başlayan kar yağışının etkisini artırması nedeniyle, Kırşehirspor taraftarları yolda mahsur kaldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Kırşehirspor taraftarları, kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı
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24 Kasım 2024 13:23
Kırşehirspor taraftarları İstanbul'da Bulvarspor maçı dönüşü yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'nda mahsur kaldı.

Yaklaşık 20 kişilik taraftar grubu yolda araçtan inerek kar yağışından dolayı trafiğe kapanan yolda tezahüratlarda bulundu.

O anı cep telefonu kamerasıyla kayda alan taraftar grubu amigosu Halil Kurt, "Bugünün galibiyetinden dolayı haklı gururunu yaşıyoruz. Şu anda Bolu Dağı'nda mahsur kalmış durumdayız. Böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyoruz. Çok güzel" dedi. 

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