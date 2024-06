Kırkpınar'da bazı başpehlivanların güreşleri bu yıl erken başlayacak

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılımda lig usulüyle belirleme sistemine geçilmesi dolayısıyla bu yıl ön eleme için 28 başpehlivan, normal güreş takviminden önce er meydanında mücadele verecek.



Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Kırkpınar'da format değişikliğine giderek 7 etaptan oluşan lig usulünü geçen yıl başlatmıştı.



Buna göre lig puan cetvelinde ilk 32'ye adını yazdıran başpehlivan Kırkpınar'a direkt katılırken, aynı boyda güreş tutacak 8 pehlivanın ise ön eleme usulüyle belirlenmesi kabul edilmişti.



Kural gereği 4 Temmuz'da 28 başpehlivan 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak için Sarayiçi Er Meydanı'nda ter dökecek.



Başpehlivan güreşlerinin başlayacağı 6 Temmuz Cumartesi gününden iki gün önce başpehlivanlar bu yılın Kırkpınar'ında ilk randevuya çıkacak.



- Direkt katılacak pehlivanlar



Kırkpınar'da direkt katılım vizesini ligde 71 puanla Orhan Okulu ilk sırada aldı.



Okulu'yu 62 puanlı Ali Gürbüz, 42'şer puanlı Serhat Gökmen ve Hüseyin Gümüşalan ile 40 puanlı geçen yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek takip etti.



Bu sonuçların ardından 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne doğrudan katılacak 32 başpehlivan ve torbaları şöyle oluştu:



1. Torba: Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, İsmail Koç ve Serdar Yıldırım



2. Torba: Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Batu, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı, Nedim Gürel, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya ve Ali İhsan Batmaz



3. Torba: Enes Doğan, Osman Kan, Osman Aynur, Mustafa Arslan, Turan Balaban, Furkan Durmuş Altın, Özkan Yılmaz ve Süleyman Başar.



4 Torba: Yıldıray Akın, Ünal Karaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Tanju Gemici, Recep Kara, Recep Taslak, Emre Erkal, Faruk Akkoyun.



- Kura ve eşleşmeler nasıl olacak?



Federasyon talimatnamesinin müsabaka eşleşme usul ve esaslarına göre, ilk 32'ye giren pehlivanlardan ilk sekiz birinci, ikinci sekiz ikinci ve üçüncü sekiz üçüncü ve dördüncü sekiz de dördüncü torbayı oluşturacak.



Dördüncü torbayı oluşturan pehlivanlar ile ön elemeden gelecek sekiz pehlivan ilk tur güreşi yapacak.



Bu turun galipleri ikinci turda da dördüncü torbayı oluşturacak.



Bu torbalar arasında birinci ve dördüncü torba, ikinci ve üçüncü torba arasında kura çekimiyle eşleşmeler yapılacak.



Bu turdan sonraki kura çekiminde tur atlayan pehlivanlar içerisinde Lig'de sıralaması daha yüksek olan ilk sekiz birinci torbada, diğer sekiz pehlivan da ikinci torbada yer alacak.



Çeyrek final ve takip eden turlarda tek torbada karışık kura uygulaması gerçekleştirilecek.



- "Önlem almasak bu yıl 5 bin pehlivan güreşmek için gelirdi"



Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşseverin bu yıl çok güzel müsabakalar izleyeceğini söyledi.



Lig usulü sayesinde yağlı güreş turnuvalarına neredeyse Kırkpınar Yağlı Güreşleri kadar ciddi bakıldığına dikkati çeken Türkiş, "Lig usulündeki amacımız, sporcuları motive etmek, Kırkpınar dışındaki güreşleri de aktif hale getirmek, güreşin uzun dönemli izlenebilirliğini sağlamaktı. Lig sayesinde neredeyse Kırkpınar kadar güzel güreşler kazandık. Ligde Kırkpınar ciddiyetinde güreşler oluyor." dedi.



Türkiş, hem pehlivanı hem organizasyon tarafını hem de cefakar güreş izleyicisini düşünerek Kırkpınar'a "yağlı güreşin olimpiyatı" özelliğinin kazandırılması gerektiği için böyle bir usule geçtiklerini vurguladı.



Her geçen yıl artan katılımcı pehlivan sayısının artık yönetilemez bir hal aldığına işaret eden Türkiş, "Geçen yıl 3 bin 500 pehlivan katıldı. Neredeyse 'Güreşleri perşembe gününde başlatalım mı' diye fikir teatilerine girişmiştik, gece saat 12'ye kadar güreşler oldu. Kırkpınar bir olimpiyat statüsü olsun istedik her boyda. 'Kırkpınar bir hak etme yeri olsun' istedik. Kural değişikliğine gitmesek bu yıl Kırkpınar'a güreşmek için 5 bin kişi gelirdi. Nasıl yönetilecekti bu organizasyon?" ifadelerini kullandı.



Türkiş, yeni kurallar gereği artık canı isteyenin Kırkpınar'a gelemeyeceği bir usulü başlattıklarını ifade etti.



Bu durumun her koşulda güreşlere, organizasyona ve seyre kalite getireceğini belirten Türkiş, şöyle konuştu:



"Seyir zevki güzelleşecek, güreşler net izlenecek. Yeni usulle devreye girecek Kırkpınar son 40 yılın en güzel Kırkpınar'ı olacak. 30-40 yıl önce en fazla 20-25 başpehlivan oluyordu ama 70 başpehlivan katılınca olmuyor. Artık hepsi birbirinden iddialı 40 başpehlivan güreşecek. Bir anlamda 'Kırkpınar'ı yeniden inşa ettik' diyebiliriz. Kırpınar dışındaki güreşleri pehlivanlarımız hazırlık müsabakası olarak görüyordu. Bu nedenle hazırlık müsabakası ile puan müsabakası aynı ciddiyette olmuyorsa bu da öyleydi. Ama artık lig usulü bir disiplin getirdi. Pehlivan iki basamak yukarda olmak için pehlivan daha fazla gayret gösteriyor."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU