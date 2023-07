Kırkpınar'a sayılı günler kala heyecan tavan yaptı

"Yağlı güreşin olimpiyatı" olarak bilinen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geçmişin emanetini geleceğe taşımanın gururuyla 662'nci kez pehlivanları kardeşlik, centilmenlik ve yiğitlik düsturuyla buluşturacak. Kendine has ritüelleriyle ön plana çıkan Tarihi Kırkpınar Güreşleri, yüz yılların mirasını geleceğe taşımaya devam ediyor.



Türk güreşinin en büyük organizasyonu kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7 Temmuz Cuma günü başlayacak. Minik pehlivanların kol bağlamasıyla gelenek 662'nci kez tekrarlanacak.



Güreş ağasının seçileceği, çeşitli boylarda müsabakaların yapılacağı ve Türkiye'nin başpehlivanının belirleneceği Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yine renkli görüntülere sahne olacak.



Kırkpınar'da başpehlivan, 9 Temmuz Pazar günü belirlenecek.



Efsanenin doğuşu



Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin, Rumeli'nin fethine giden 40 akıncıdan Ali ile Selim kardeşlerin, birbirleriyle saatlerce güreşip can vermeleri sonrası ortaya çıktığı kabul ediliyor.



Galibi belli olmayan bir güreşte can veren iki akıncıya vefa olarak 662 yıldır devam eden tarihi güreşlerin, bazıları değişime uğrasa da asırlardır gelenekleriyle geleceğe taşınan "olmazsa olmazları", Kırkpınar'ı efsane yapmaya devam ediyor.



Diğer güreşlerden "yağlanma" ritüeliyle kendisini ayıran branş, Türk halkının dünya sporuna bir armağanı olarak gösteriliyor.



Kispetten başka vücutta tutacak yer bırakmaması nedeniyle pehlivanların yağ ile de mücadele ettiği güreşlerde en iyi olabilmek için, diğer güreş branşlarına göre çok daha fazla efor sarf edilmesi gerekiyor.



Güreş tarihçilerinden Ali Gümüş, Rumeli'deki ilk güreşlerde meydanın sivrisinekten geçilmemesi nedeniyle, yağın güreşle buluştuğu tezini ortaya atıyor.



Zeytinyağı sürülen vücuda sivrisineğin gelmemesi üzerine Rumeli'deki güreşlerde başlanan yağlanma, bir süre sonra branşın adına da kurallarına da etki ediyor.



Yağlı güreş oyunları



Ayakta ve yerde yapılan güreşlerde oyunlar, "elense", "tırpan", "kaz kanadı", "ayakta güreşi bağlama", "budama", "paça", "kazık", "kepçe", "kemane", "kolbastı", "köstek", "künde", "boyunduruk", "kurt kapanı", "yanbaş", "sarma" olarak sıralanıyor.



Yağlı güreş kurallarına göre, rakibi sırt üstü getirmek, rakibini kucaklayıp, ayağını yerden kesmiş vaziyette en az üç adım taşımak, rakibi pes ettirmek, rakibin ayağından kispetini çıkarmak ya da boydan boya kispetin yırtılması, galibiyet anlamına geliyor.



Güreşlerde hakeme, seyirciye, rakibe söz ya da işaretle hakaret etmek, rakiple tartışmak, güreşi sulandırmak, şike yapmak, güreş kurallarına uymamak, hakeme riayet etmemek de ceza gerektiriyor.



Kırkpınar'a özel terimler



Kırkpınar'a özel bazı terimlerin anlamı şöyle:



Ağa: Eskiye nazaran şimdi sadece bir simge durumunda olsa da ağa, Kırkpınar'ın vazgeçilmez ögelerinin başında geliyor. Eskiden güreşleri düzenleyen, konukları ağırlayan, ödüller dağıtan ağanın pek çok görevi Edirne Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından yapılıyor.



Başpehlivan: Kırkpınar'da baş güreşlerinde rakibini yenen pehlivan Türkiye başpehlivanı unvanını alıyor. Bu unvanı 3 kere üst üste alan başpehlivan, altın kemerin daimi sahibi oluyor.



Kispet: Manda ve dana derisinden yapılan pehlivan giysisine verilen addır. Beli sarması için bel kısmında kalın bir ip bulunan kispetin, paça kısmı da bir sicimle bağlanır. İyi bağlanmayan bir paça, rakip güreşçinin parmaklarını paçadan içeri sokup yenmesi anlamına gelir. Kispetler zembil adı verilen hasır çantalarla taşınır.



Peşrev: Pehlivanın rakibiyle güreşe tutuşmadan önce yaptığı egzersizlerin bütünüdür. Belirli bir ritüeli bulunan peşrev, pehlivanı seyreden izleyiciyi coşturarak, güreşçiye moral de yükler. Hakem heyeti önünde toplanan pehlivanlar, cazgırın tanıtımıyla peşreve başlar. Üç ileri, üç geri gidişten sonra yere sol diz ile çökülür. Önce sağ el yere, dize, dudağa ve alına vurulur. Bu şekilde çayırda gidiş geliş yapılır. Bu sırada karşılaşılan rakibin paçaları yoklanır, sırtı sıvazlanır, enseler bağlanır, el tutuşulur.



Yağlanma: Güreşte, her iki pehlivan da müsabaka öncesi yağlanır. Yağ sürülen vücut kolay kavranamaz. Pehlivanlar, omuzlarına, göğüslerine, kol ve kispetlerine yağ sürer.



Cazgır: "Salavatçı" da denilen cazgır, hakem heyetinin eşleştirdiği pehlivanların adlarını, memleketlerini uygun manilerle söyleyip, pehlivanları güreşe dua ile davet eder.



Davul ve zurna: Güreşlerin olmazsa olmaz ögelerindendir. Çaldıkları ezgilerle pehlivanları ve seyirciyi coştururken, kimi zaman da güreşteki temponun düştüğünü, vuruşlarıyla pehlivanlara aktarırlar.



Kırmızı dipli mum: Kırkpınar'ın davet simgesidir.



Başpehlivanlardan değerlendirme



Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlarından İsmail Balaban, Orhan Okulu, Recep Kara ve Mehmet Yeşilyeşil, Kırkpınar'ı "güreşin olimpiyatı" olarak değerlendirdi.



Tarihi Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, AA muhabirine 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne çok iyi hazırlandığını söyledi.



Kırkpınar öncesi düzenlenen birçok organizasyona katılarak rakiplerini denemek ve kürsüde yer almak için mücadele ettiğini anlatan Balaban, "Birçok organizasyonda önemli başarılar elde ettik. Rakiplerime önemli üstünlük sağladım. Bu şekilde de Kırkpınar'a hazırlıklarımız devam ediyor. Antrenmanlarımız ekip arkadaşlarımızla sürüyor." dedi.



Kırkpınar'ın ayrı bir manevi değerinin olduğunu vurgulayan Balaban, her güreşçinin hayalinin Kırkpınar'da kürsüye çıkmak olduğunu kaydetti.



"Hedef altın kemer"



Bu yılda Kırkpınar'da hedefinin altın kemeri kuşanmak olduğunu anlatan Balaban, şöyle devam etti:



"Kırkpınar tabii ki yağlı güreşin olimpiyatı. Türkiye başpehlivanının belirlendiği yer, isminin marka olduğu yer. Alt kategorilerden bir üst kategoriye geçmek için basamağın olduğu yer. Dolayısıyla orayı önemli kılıyor. Hepimiz için önemli. Her güreşçinin hayali Edirne Kırkpınar'da kürsüye çıkmaktır. Alt boylardan itibaren ve başpehlivan olmak ve altın kemer kuşanmaktır.



Benimde hep hayalim yıllardan beri altın kemeri kuşanıp Kırkpınar'da şampiyon olmak. Bu mutluluğu bu duyguyu da iki kez yaşadım. Bu yılda tekrar hedefimiz, parolamız Allah nasip ederse tekrar şampiyon olup sevenlerimize bu gururu, bu mutluluğu yaşatmak. Bu hedefler doğrultusunda da çalışmalara devam ediyoruz."



"Kırkpınar bizim olimpiyatımız"



Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2015 ve 2018 başpehlivanı Orhan Okulu da Kırkpınar'ın olimpiyat niteliğinde olduğunu değerlendirdi.



Kırkpınar'ın tarihinin çok eskilere dayandığına dikkat çeken Okulu, Kırkpınar Er Meydanı'nda güreşmenin ayrı bir önemi olduğunu kaydetti. Okulu, "Kırkpınar bizim olimpiyatımız. Kırkpınar bizim için çok şey anlam ifade ediyor." dedi.



Kırkpınar'dan önce düzenlenen organizasyonlara katılarak son provaları yaptıklarını belirten, Okulu, "Çok iyi hazırlandım bu yıl. Allah bir sakatlık vermediği sürece elimden geleni yapıp bu yıl Kırkpınar'da altın kemere adayım." ifadelerini kullandı.



"Kırkpınar er meydanı kendimizi bulduğumuz yer"



Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2009 ve 2010 başpehlivanı Mehmet Yeşilyeşil de Kırkpınar'a güzel bir şekilde hazırlandığını dile getirdi.



Kırkpınar'da güreşmek için heyecanlı olduğunu anlatan Yeşilyeşil, son hazırlıkları yaptığını kaydetti.



Kırkpınar'ın ayrı bir atmosfere sahip olduğunu bildiren Yeşilyeşil, "Kırkpınar er meydanı kendimizi bulduğumuz yer." dedi.



"Kırkpınar çok önemli"



Kırkpınar'ın altın kemerli başpehlivanlarından Recep Kara ise Kırkpınar'ın her güreşçi için önemli olduğunu söyledi.



Kırkpınar Er Meydanı'nın yiğitliğin, mertliğin, tevazuun, alçak gönüllülüğün, cesaretin, gücün, kuvvetin hepsinin bir arada yaşatıldığı bir meydan olduğunu vurgulayan Kara, şunları kaydetti:



"O yüzden Türklerde güreş gazaya hazırlık için yapılırdı. Geçmişte bu şekildeydi. Bizde geçmişteki ustalarımız, büyüklerimiz ve önderlerimizin yolunda gidiyoruz. Sadece güreş er meydanına çıkıp güreşmek değil. Bunun maneviyatı da var.



Çekmiş olduğun peşrevden giymiş olduğun kispetten, yapmış olduğun güreşten bunlarının hepsinin bir manası var. Kırkpınar çok önemli. Bizi biz yapan geleneklerdir, kültürdür, kültür mirasıdır. Bugünkü temsilcileri de biziz."



Gelecek yıl farklı format



Gürkan, Kırkpınar'da bu yıl alışılagelmiş güreş formatının son kez uygulanacağını dile getirdi.



Önümüzdeki yıldan itibaren daha nitelikli, kaliteli, seyir zevki yüksek ve gelenekselliğine daha yakın kıran kırana bir Kırkpınar izleneceğini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:



"Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bizim çağrılarımıza kayıtsız kalmadı. Güreş camiası kayıtsız kalmadı. Kırkpınar Ağamız Seyfettin Selim kayıtsız kalmadı. Türkiye'deki yağlı güreşlerde bu yıl başlayan lig düzenlemesiyle Kırkpınar'a kimlerin katılabileceği, kimlerin bu puanı hak ettiği yıl sonunda güreşler bittiğinde listelenecek ve önümüzdeki yıl Kırkpınar'da başpehlivanlık hariç diğer 13 boyda en yüksek puan alan 64'er pehlivan, baş pehlivanlık boyunda da 32 pehlivan katılacak.



Bu da bize zaman açısından, temaşa zevki, seyir zevki yüksek daha güzel güreşler izlememize fırsat tanıyacak. Seyirciye aynı şekilde. Puanlama sistemiyle ilgili ciddi değişiklikler olacak. Böylece Kırkpınar'ın tarihi zevki, tarihi misyonu gelecek yüzyıllara daha sağlam bir şekilde taşınmış olacak."



Rekor bekleniyor



Gürkan, bu yıl format değişikliği öncesi Kırkpınar'a rekor düzeyde pehlivanın katılabileceğini belirtti.



Türkiye'de yaklaşık 3 bin civarında yağlı güreş yapan pehlivan olduğunu söyleyen Gürkan, şöyle devam etti:



"Bu sayı biraz daha artabilir. Bir taraftan baktığınızda işte katılımcı rekoru kırıyorsunuz güzel ama cuma sabah 08.30'da güreşleri başlatmak zorunda kalıyoruz. Güreşlerde biliyorsunuz yarım saat sonra puanlamaya geçmek zorunda kalıyoruz. Bu da gitgide güreşin o kıran kırana özelliğinin kaybolmasına sebep oluyor. Bu yıl belki bir patlama yaşanabilir. Bu puanlamaya geçmeden, 'hadi biz de dualı çayıra çıkalım' diyenler olabilir. Ama önümüzdeki yıldan itibaren her şey bizim istediğimiz gibi yoluna girecek, rotasına girecek ve bundan sonra daha kaliteli güreşler izleyeceğiz."



Neden daha fazla ödül verilmiyor?



Gürkan, Kırkpınar başpehlivanına bu yıl 1 milyon lira ödül verileceğini belirtti.



Kendisine, başpehlivana neden daha çok ödül vermedikleri yönünde şikayetler geldiğini ifade eden Gürkan, şöyle sürdürdü:



"Kırkpınar'ın maddi olarak tüm yükü öteden beri Edirne Belediyesinin üzerinde. Bugüne kadar Edirne Belediyesine bir kez Sayın Mehmet Müezzinoğlu'nun bakanlığı döneminde bir maddi katkı yapıldı, cüzi bir maddi katkı. Biz tabi o kadar çok yerlere para ödüyoruz ki gerçekten pehlivanlara verecek özellikle başpehlivana verecek bir ödül bulamıyorduk. Ben bu yıl yeni sisteme geçilecek olmasının da teşvikiyle biraz da örnek olsun diye, model olsun diye Balıkesir'de yapılan toplantıda 'başpehlivana bir milyon lira ödül verelim' dedik. Başpehlivana bu yıl bir milyon lira ödül vereceğiz. Bunun 500 bin lirasını Edirne Belediyesi verecek, 500 bin lirasını da Kırkpınar ağası verecek."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ