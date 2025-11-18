18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Kimmich: "Sane gibisi yok!"

Joshua Kimmich, Leroy Sane'nin Slovakya maçında gösterdiği 2 gol 1 asistlik performansını övdü.

18 Kasım 2025
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın Alman oyuncusu Leroy Sane, Almanya'nın Slovakya'yı 6-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeyi garantilediği maçta oynadığı futbolla yıldızlaştı.

Sane'nin 2 gol, 1 asistlik performansı takım arkadaşı Joshua Kimmich tarafından övgüyle karşılandı.

Kimmich, "Kariyerimde Leroy Sane kadar fiziksel olarak güçlü bir oyuncuya pek rastlamadım. Çok koşabiliyor, sprint atabiliyor ve bunu her üç günde bir tekrar yapabiliyor." dedi.


Alman yıldız, Sane için, "Zihinsel olarak hazır olduğunda neler yapabileceğini gördük." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY DA KUTLADI

Galatasaray da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Leroy Sane'yi kutladı.

Sarı kırmızılıların açıklamasında "2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu son maçında Almanya'nın, Slovakya'yı 6-0 yendiği mücadelede iki gol, bir asiste imza atan Leroy Sane'yi ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ülkesi Almanya'yı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
