Kim Min-jae sürprizi: "Geri dönüyor"

Bayern Münih forması giyen Kim Min-jae'nin İtalya Serie A şampiyonluğu yaşadığı Napoli'ye dönüş ihtimalinin güçlenmeye başladığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Kim Min-jae sürprizi: 'Geri dönüyor'
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30 Nisan 2025 22:18
Bayern Münih'te forma giyen stoper oyuncusu Kim Min-jae için transfer iddialar gelmeye devam ediyor.

Yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten ayrılacağı öne sürülen tecrübeli yıldızın yeni adresi merak konusuydu.

Fichajes'te yer alan habere göre; Daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen Güney Koreli yıldızın İtalya Serie A şampiyonluğu yaşadığı Napoli'ye dönüş ihtimali güçlenmeye başladı.

TEMASLAR KURULDU

Çizme devi henüz resmi teklif yapmamış olsa da ilk temasların kurulduğu ve Bayern Münih'in makul bir teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak bakabileceği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda takımı ile tüm kulvarlarda 43 maça çıkan 28 yaşındaki başarılı stoper, 3 gollük katkı sağladı.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERECEK

Kim Min-Jae'nin Alman deviyle de 2028'e kadar kontratı bulunuyor.

 

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