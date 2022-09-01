Kim Min-Jae, İtalya'nın dilinde!

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae kısa sürede kendine hayran bıraktı. Sadece 3 lig maçına çıkan Kim Min-Jae İtalya'da gösterdiği performansla Çizme basını tarafından manşetlere taşındı. İşte ayrıntılar...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Kim Min-Jae, İtalya'nın dilinde!
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01 Eylül 2022 10:56
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin formasını terleten Kim Min-Jae yeni takımına gösterdiği uyumla İtalyanları mest etti. Kısa sürede hem Napoli'ye hem de İtalya'ya büyük bir uyum sağlayan Güney Koreli stoper için Çizme basını, "Her pozisyonu alıyor, rakiplerini korkutuyor" manşetlerini attı.

KIM MIN-JAE RÜZGARI İTALYA'YI SARDI

Serie A'da üç lig maçına çıkan Kim Min-Jae başta Napoli taraftarları olmak üzere, Çizme basınında da övgüye boğuldu.

İtalya'nın saygın gazetelerinden La Gazzeta dello Sport, Kim Min-Jae için "Rakiplerine korku salıyor" manşetini atarken Tuttospor da, "Tehlikeli durumları mükemmel çözüyor ve harika bir pozisyon bilgisi var" yorumunda bulundu.

KIM MIN-JAE'NİN NAPOLİ KARNESİ

Napoli'de çıktığı üç maçta da spor otoritelerden tam not alan Kim Min-Jae ikinci maçında takımı adına bir de gol kaydetti. İtalyan temsilcisiyle ilk maçını deplasmanda 5-2, ikinci maçı da evinde 4-0 kazanmayı başaran Güney Koreli stoper, üçüncü maçında da 0-0 berabere kaldı. 

 
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