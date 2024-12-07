Kieran Trippier'den Dele Alli itirafı!

Newcastle United'da forma giyen Kieran Trippier, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Dele Alli ile için çarpıcı bir itiraf yaptı.



İngiliz oyuncu yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse Pochettino ile Dele Alli'nin harika bir ilişkisi vardı." dedi.



"FORMUNU KAYBETTİ"



Dele Alli'nin Tottenham'da çok formda olduğunu belirten Trippier, "Ben Atletico Madrid'e gittiğimde Dele hala Tottenham'da uçuyordu. Çok formdaydı ancak daha sonra formunu kaybetmeye başladı." ifadelerini kullandı.



HİÇBİR TAKIMLA ANLAŞMADI



2022-23 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Everton'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşamadı.



