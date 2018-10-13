Kevin Durant: "Takım sahibi olmak istiyorum"

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Golden State Warriors'ın yıldızı Kevin Durant, kariyeri sona erdiğinde tıpkı Michael Jordan gibi bir basketbol takımı sahibi olmak istediğini söyledi.ESPN'den Marc Spears'a konuşan Kevin Durant, genel menajer olmak isteyip istemediğiyle ilgili gelen soruya, "" cevabını verdi.Kevin Durant, daha önce Afroamerikalılar'ın NBA'de görev alamadığıyla ilgili serzenişte bulunmuş ve daha fazla Afroamerikan'ın daha fazla görev alması gerektiğini söylemişti.NBA'de şu an Afroamerikalı takım sahibi olarak Michael Jordan bulunuyor. Majesteleri, bu alanda hem ilk, hem tek isim durumunda.