Houston Rockets forveti Kevin Durant, ailevi bir mesele nedeniyle bu gece Phoenix Suns karşısında oynanacak maçta ve Çarşamba günü Golden State Warriors karşısında oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.Haberi ESPN'den Shams Charania aktardı.Pazartesi gecesi, Durant'in Suns tarafından Temmuz ayında Houston'a takas edilmesinden sonra eski takımına karşı oynayacağı ilk maç olacaktı. 37 yaşındaki yıldız, son üç sezonunu Phoenix'te geçirmiş; ondan önce de üç yılı Golden State Warriors'ta forma giyerek tamamlamıştı.Durant, Rockets ile geçirdiği ilk sezonda 14 maç sonunda 24.6 sayı ortalaması yakalamış durumda.Houston Rockets, Durant'i içeren yedi takımlı büyük takasın ardından sezona 10 galibiyet 4 mağlubiyetle başlayarak Batı Konferansı'nda beşinci sırada yer alıyor.