24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
20:00
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
20:00
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
20:00
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
20:30
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Kevin Durant, ailevi bir nedenle 2 maç kaçıracak

Houston Rockets forveti Kevin Durant, ailevi bir mesele nedeniyle bu gece Phoenix Suns karşısında oynanacak maçta ve Çarşamba günü Golden State Warriors karşısında oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

calendar 24 Kasım 2025 12:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kevin Durant, ailevi bir nedenle 2 maç kaçıracak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Houston Rockets forveti Kevin Durant, ailevi bir mesele nedeniyle bu gece Phoenix Suns karşısında oynanacak maçta ve Çarşamba günü Golden State Warriors karşısında oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Haberi ESPN'den Shams Charania aktardı.

Pazartesi gecesi, Durant'in Suns tarafından Temmuz ayında Houston'a takas edilmesinden sonra eski takımına karşı oynayacağı ilk maç olacaktı. 37 yaşındaki yıldız, son üç sezonunu Phoenix'te geçirmiş; ondan önce de üç yılı Golden State Warriors'ta forma giyerek tamamlamıştı.


Durant, Rockets ile geçirdiği ilk sezonda 14 maç sonunda 24.6 sayı ortalaması yakalamış durumda.

Houston Rockets, Durant'i içeren yedi takımlı büyük takasın ardından sezona 10 galibiyet 4 mağlubiyetle başlayarak Batı Konferansı'nda beşinci sırada yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.