Kevin de Bruyne uçağa bindi, rota Napoli

Manchester City macerasını noktalayan Kevin de Bruyne Napoli yolunda...



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Belçikalı yıldızın temsilcileri, Napoli'ye transferini tamamlamak üzere İtalya'ya doğru yola çıktı.



YILLIK 6 MİLYON EURO KAZANACAK



10 yıllık Manchester City macerasını noktalayan Kevin de Bruyne, Napoli ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıldız oyuncu yıllık net 6 milyon euro kazanacak.



10 YILDA 18 KUPA KAZANDI



Manchester City'de 10 sezon forma giyen Kevin de Bruyne, 421 maça çıkarken 108 gol atarken, 177 asist yapmış. Yıldız oyuncu bu süreçte biri Şampiyonlar Ligi olmak üzere 18 kupa kazandı.







