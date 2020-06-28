Kevin de Bruyne, Pep'in '100'ünü güldürdü

Premier Lig'de şampiyonluğu açık farkla Liverpool'a kaptıran Manchester City, FA Cup'ta Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com
Kevin de Bruyne, Pep'in '100'ünü güldürdü
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28 Haziran 2020 22:32
İngiltere'de FA Cup çeyrek finalinde Manchester City, deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya geldi. St. James Park'ta oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan Manchester City, yarı finale yükseldi.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 37. dakikada penaltıdan De Bruyne ile 68. dakikada Sterling'den geldi.

Kevin de Bruyne, bu maçta attığı golle kariyerinin 100. golünü kaydetmiş oldu.

FA CUP'TA EŞLEŞMELER
MAnchester United - Chelsea
Arsenal - Manchester City



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