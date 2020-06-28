İngiltere'de FA Cup çeyrek finalinde Manchester City, deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya geldi. St. James Park'ta oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan Manchester City, yarı finale yükseldi.



Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 37. dakikada penaltıdan De Bruyne ile 68. dakikada Sterling'den geldi.



Kevin de Bruyne, bu maçta attığı golle kariyerinin 100. golünü kaydetmiş oldu.



FA CUP'TA EŞLEŞMELER

MAnchester United - Chelsea

Arsenal - Manchester City



