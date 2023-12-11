Kerr ve Green: "Warriors, şampiyonluk kalibresinde"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr ve forveti Draymond Green, Warriors'ın "şampiyonluk kazanacak kadar iyi" olduğuna dair inançlarını dile getirdiler.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Kerr ve Green: 'Warriors, şampiyonluk kalibresinde'
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11 Aralık 2023 13:12
Son güncelleme 11 Aralık 2023 13:24
Golden State Warriors koçu Steve Kerr ve forveti Draymond Green, Warriors'ın "şampiyonluk kazanacak kadar iyi" olduğuna dair inançlarını dile getirdiler.

Kerr, Golden State'i hala şampiyonluk kalibresinde bir takım olarak gördüğünü şu sözlerle açıkladı:

"Şampiyonluk kazanacak kadar iyiyiz. Buna inanıyorum. Bu takıma. Ama sürekli top kaybı yapıp rakiplere tekrar tekrar faul yapıp durursak, o zaman kaybederiz."

Green de Warriors'ın şampiyonluk kazanmak için yeterli seviyede olduğuna inancını şu şekilde belirtti:

"Kazanmak için ihtiyacımız olan tüm parçalara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Kaybettiğimiz bazı maçlara bakarsanız, gevşemememiz gereken yerler olduğunu görürsünüz. Mesela fark açıldığında. Şampiyonluk nasıl kazanılır biliyoruz ve bunun için gereken ne varsa hepsine sahip olduğumuza inanıyorum."

Warriors bu sezon 10-12'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda 11. sırada yer alıyor.

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