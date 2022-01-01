Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kerr, James Wiseman için üzülüyor: "Zavallı çocuk..."

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, sakatlığından henüz dönemeyen James Wiseman için üzüldüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors koçu Steve Kerr, sakatlığından henüz dönemeyen James Wiseman için üzüldüğünü söyledi.

Kerr kısa süre önce Wiseman'ın menisküs ameliyatı sonrası iyileşme sürecinden geri dönüşü hakkında konuştu ve nasıl döneceğine dair "hiçbir plan" olmadığını belirterek, genç oyuncunun sezonun bir noktasında geri döneceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi:

"Bunun için bir planımız yok. Benzersiz koşullar üst üste geldi ve nasıl olacağını göreceğiz. Fakat bunun daha farklı sonuçlanacağını düşünmüştük.

Şimdiye kadar döner sanmıştık. James için çok üzülüyorum. Her gün çalışıyor ve bu konuda pozitif kalmayı da başarıyor. Lakin onun kariyerine başlamasını ve sıfırdan başlamasını çok istiyoruz. Zavallı çocuk dizinden sakatlandı ne zaman döneceğini de bilmiyoruz.

Ama şundan eminim ki, geri döndüğünde hücumumuza alley-oop pası tehdidini de katma konusunda oldukça önemli bir parça olacak. Zaten Steph, Klay, Otto Porter ve Wiggins gibi harika üçlük atan adamlarımız var. Buna bir de alley-oop tehdidi eklediğinizde, oldukça yıkıcı bir silah oluyor. Bunun nasıl olacağını görmek harika olacak, fakat her şeyin nasıl ilerleyeceğiniz görmemiz gerekecek."

Warriors pivotu, çaylak yılında yüzde 51 şut isabeti ile 11.5 sayı ve 5.8 ribaund ortalamaları tutturmuştu.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal