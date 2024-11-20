Kerem için transfer açıklaması!

2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Altay'ı 5-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Sarıyer'de teknik direktör Mustafa Sarıgül, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile Erzincanspor'da birlikte çalışan Sarıgül, 26 yaşındaki futbolcunun devre arasında başka bir takıma transfer olacağını söyledi.Mustafa Sarıgül, açıklamasında,dedi.Benfica'da bu sezon 11 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.