Kerem Demirbay: "Başaramadık! Kalan kupalara odaklanacağız"

Galatasaraylı Kerem Demirbay, UEFA Avrupa Ligi'nden elenmeleri sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Demirbay: 'Başaramadık! Kalan kupalara odaklanacağız'
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23 Şubat 2024 01:44
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Sparta Prag'a 4-1 elenmesinin ardından Kerem Demirbay açıklamalarda bulundu.

Avrupa'ya veda etmeleri hakkında konuşan Kerem Demirbay "Çok üzgünüz, başaramadık. Elimizden geleni yaptık ama olmadı." dedi.

Sarı-kırmızılı takımın kalan hedeflerine odaklanacağını söyleyen Kerem Demirbay "Taraftarlarımız yine yanımızdaydı, bizi desteklediler. İnşallah önümüzdeki kupaların hepsini kazanırız." ifadelerini kullandı.

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