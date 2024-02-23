Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Sparta Prag'a 4-1 elenmesinin ardından Kerem Demirbay açıklamalarda bulundu.
Avrupa'ya veda etmeleri hakkında konuşan Kerem Demirbay "Çok üzgünüz, başaramadık. Elimizden geleni yaptık ama olmadı." dedi.
Sarı-kırmızılı takımın kalan hedeflerine odaklanacağını söyleyen Kerem Demirbay "Taraftarlarımız yine yanımızdaydı, bizi desteklediler. İnşallah önümüzdeki kupaların hepsini kazanırız." ifadelerini kullandı.
Avrupa'ya veda etmeleri hakkında konuşan Kerem Demirbay "Çok üzgünüz, başaramadık. Elimizden geleni yaptık ama olmadı." dedi.
Sarı-kırmızılı takımın kalan hedeflerine odaklanacağını söyleyen Kerem Demirbay "Taraftarlarımız yine yanımızdaydı, bizi desteklediler. İnşallah önümüzdeki kupaların hepsini kazanırız." ifadelerini kullandı.
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