Kerem Aktürkoğlu, gollerine devam ediyor!

Hatayspor maçında Galatasaray'ın ilk golünü atan Kerem Aktürkoğlu, ligde bu sezon 7. golünü kaydetti.



Milli futbolcu, daha önce Kasımpaşa maçında 2, Medipol Başakşehir müsabakasında 3, Fenerbahçe derbisinde de bir kez ağları havalandırmıştı.



Kerem Aktürkoğlu attığı golden sonra saha kenarında, geçen yıl trafik kazasında vefat eden Ahmet Çalık'ın 5 numaralı formasını açarak, Galatasaray'da da oynayan milli futbolcuyu andı.





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