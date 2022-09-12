Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan taraf 3-2'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.



GOMIS VE KEREM SAHNEDE



Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Bafetimbi Gomis ile 50 ve 69. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri 16. dakikada Bahoken ile 90. dakikada Sadık Çiftpınar'dan geldi. Ayrıca Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın 29. dakikada bir topu direkten döndü.



GALATASARAY VE KASIMPAŞA'NIN DURUMU



Bu sonucun ardından Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray 13 puana yükselirken, Kasımpaşa ise 6 puanda kaldı. Süper Lig'de 7. hafta maçında Galatasaray evinde Konyaspor ile mücadele ederken, Kasımpaşa da Ümraniyespor'a konuk olacak.



GALATASARAY'IN KASIMPAŞA 11'İ



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu maçta Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem ve Gomis 11'ini tercih etti.



ICARDI VE MATA KADRODA YOK



Sarı-kırmızılı takımda yeni transferlerden Mathias Ross, Yusuf Demir ve Milot Rashica Kasımpaşa maçında yedekler arasında yer aldı. Öte yandan Mauro Icardi ve Juan Mata ise maç kadrosunda kendisine yer bulamadı. İki futbolcu birlikte maçı izledi ve taraftarları selamladı.



EMİN BAYRAM İLK 11'DE



Galatasaray'da cezalı olan Abdülkerim Bardakçı'nın yerine ise Okan Buruk'un, Emin Bayram'a ilk 11'de şans vermesi dikkati çekti.



GALATASARAY COŞKULU OYNADI



16. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldikten sonra Galatasaray'ın istekli görüntüsü dikkatleri çekti. Sarı-kırmızılılar 20. dakikada Gomis ile golü buldu ve 1-1'den sonra da rakip yarı alanda sık sık pres yaptı. Galatasaray, Sergio Oliveira'nın direkten dönen topuyla soyunma odasına üstün gitmeye çok yaklaştı. Bu sezon 3. kez direğe takılan Oliveira büyük üzüntü yaşadı.



İKİNCİ YARIDA ÇOK FARKLI



Konuk takım Galatasaray maçın ikinci yarısında da istekli görüntüsünü sürdürdü. İlk yarıda Fernando Muslera'nın koruduğu kalede zaman zaman Kasımpaşalı futbolcular tehlike oluştursa da ikinci yarıda Galatasaray üstün bir oyun ortaya koydu. 50 ve 69. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu attığı gollerle takımına büyük katkı yaptı ve galibiyetin mimarlarından biri oldu.



YENİ TRANSFERLER SON BÖLÜMDE



Galatasaray'da son günlerde dikkati çeken transferler ikinci yarıda şans buldu. 76. dakikada Seferovic ve Yusuf Demir oyuna girerken, Gomis ve Mertens oyundan çıktı. Öte yandan 83. dakikada da Rashica da Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu.



YUSUF GOLE ÇOK YAKLAŞTI



İlk maçında oyuna sonradan giren Yusuf Demir gole çok yaklaştı. Kerem ile birlikte paslaşan Yusuf sağ ayağıyla şansını denedi ama top sekti ve dışarı çıktı. Maçta 90. dakikada ise Sadık Çiftpınar farkı 1'e indirdi. Ancak maçta başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray maçtan 3-2'lik skorla galip ayrıldı ve haftayı da moralli kapattı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



14. dakikada yaklaşık 25 metreden kazanılan faulü Eysseric kullandı. Bu oyuncunun doğrudan kaleye vurduğu top az farkla yandan auta çıktı.



16. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ben Ouanes'in soldan ortasında altıpas önünde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Bahoken ağları havalandırdı: 1-0.



20. dakikada Galatasaray beraberliği buldu. Kasımpaşa ceza sahasında baskı kuran sarı-kırmızılılarda top ceza sahası içi sağ çaprazdaki Yunus Akgün'e geldi. Bu oyuncu bir rakibini çalımlayarak yerden kale sahasına gönderdiği topu arka direkteki Gomis ağlara gönderdi: 1-1.



29. dakikada ceza sahası dışı hafif sol çaprazda topla buluşan Oliveira'nın şutunda top direkten döndü.



35. dakikada Celina'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muslera topu güçlükle kornere çeldi.



37. dakikada Tirpan'ın uzaktan kaleye gönderdiği topu Muslera son anda kornere tokatlayabildi.



Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Oliveira'nın ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Kerem Aktürkoğlu, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2.



67. dakikada Boey'un pasıyla altıpas önünde topla buluşan Gomis, rakibinden sıyrılmasına rağmen dengesini kaybederek yere düştü. Fransız futbolcunun yerdeyken vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran son anda soluna uzanarak topu kornere çeldi.



69. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun yaklaşık 25 metreden çıkardığı sert şutta top ağlara gitti: 1-3.



90. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Soldan Aytaç Kara'nın kullandığı kornere altıpasta yükselen Sadık Çİftpınar kafayla topu ağlara yolladı: 2-3.



90+2. dakikada Rashica'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Ertuğrul, topun ağlara gitmesini önledi.



Müsabaka konuk takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Erdinç Sezertam



Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Mickael Tirpan (Dk. 87 Turgay Gemicibaşı), Fall (Dk. 72 Yunus Mallı), Hajradinovic (Dk. 87 Tunay Torun), Eysseric (Dk. 72 Aytaç Kara), Celina (Dk. 46 Ahmet Emin Engin), Bahoken



Galatasaray: Muslera, Boey (Dk. 88 Dubois), Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira (Dk. 83 Berkan Kutlu), Yunus Akgün (Dk. 83 Rashica), Mertens (Dk. 76 Yusuf Demir), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 76 Seferovic)



Goller: Dk. 16 Bahoken, Dk. 90 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa), Dk. 20 Gomis, Dk. 49 ve 69 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)



Sarı kartlar: Dk. 5 Eysseric, Dk. 90+6 Aytaç Kara (Kasımpaşa)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ