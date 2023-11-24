Kerem Aktürkoğlu durmak bilmiyor: Çarpıcı rakamlar!

Galatasaray'da milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun bu sezon neredeyse tüm maçlarda görev alması dikkat çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu durmak bilmiyor: Çarpıcı rakamlar!
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24 Kasım 2023 10:07
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun istikrarlı futbolu devam ediyor. Hem sarı-kırmızılı takım hem de milli takımda maç kaçırmadan kariyerini sürdürüyor. Galatasaray'da 2021-2022 sezonundan beri düzenli olarak forma giyen Kerem, bu dönemde sarı-kırmızılı formayla 112 resmi maçta görev yaptı.

12 GOLE KATKI YAPTI

Yıldız futbolcu; Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa fark etmeksizin tüm kulvarlarda mücadele ederken, sadece 2 resmi maçta görev yapmadı. 2021-2022 sezonunda bir kez sarı kart cezalısı olması sebebiyle maç kaçıran Kerem, 2022-2023 sezonunda Alanyaspor ile oynanan kupa maçında yedek oturdu. Bu sezon takımıyla tüm maçlara çıkan Kerem, 22 maçta görev yaptı; 5 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

FİRE VERMEDİ

Kerem Aktürkoğlu, 2021-2022 sezonunda bu yana milli takımda da düzenli olarak forma giyiyor. Başarılı sol kanat, bu dönemde milli takım formasıyla da hiçbir resmi mücadeleyi kaçırmadı. Kerem, kırmızı-beyazlı forma altında Dünya Kupası Elemeleri, Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve UEFA Uluslar Ligi'nde görev yaptı. Ay-yıldızlı formayla 22 resmi maçta mücadele eden Kerem, 5 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray ile lig ve Avrupa'da devam eden Kerem Aktürkoğlu, sakatlık olmazsa EURO 2024'te de milli takım formasıyla boy gösterme şansı yakalayacak.



 
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