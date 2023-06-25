Kenya Rallisi'nde zafer Ogier'in

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 7. ayağı olan Kenya Rallisi'nde zafer Sebastien Ogier'in oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kenya Rallisi'nde zafer Ogier'in
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25 Haziran 2023 17:49
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Kenya'da düzenlenen 7. ayağını, Toyota Gazoo takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier kazandı.

Başkent Nairobi'de yapılan ve 19 etaptan oluşan mücadeleyi 3 saat 30 dakika 42.5 saniyede tamamlayan Ogier, sezonun 3'üncü, kariyerinin 58'inci ralli zaferine ulaştı.

İLK İKİ SIRA TOYOTA'NIN

Podyumun diğer basamaklarına da Toyota Gazoo sürücüleri çıktı. Takım arkadaşı Ogier'nin 6.7 saniye arkasındaki Kalle Rovanpera 2'nci, liderin 2 dakika 58.5 saniye gerisindeki Elfyn Evans ise 3'üncü oldu.

Rovanpera, puanını 139'a çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fin sürücüyü, 102 puanla Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis takımı) ve 98 puanla Evans takip etti.

WRC'nin 8. ayağı, 20-23 Temmuz tarihlerinde Estonya'da düzenlenecek.

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