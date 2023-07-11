KENAN YILDIZ KİMDİR?

4 Mayıs 2005 yılında Regensburg, Almanya'da dünyaya gelen Kenan Yıldız, Türk uyrukludur. 1.85 cm boyunda olan oyuncu, forvet arkası olarak görev yapmaktadır. Türkiye U21 Milli Takımı'nda 6 kez forma giydi ve 1 gol kaydetti. Regensburg altyapısında futbola başladı.. Bayern Münih Altyapısına transfer oldu. Ardından Juventus genç takımına geçiş yaptı. Tüm kariyeri boyunca 65 maça çıkıp 21 gol 15 asist üretti.









Real Madrid'e gidenyerineedilmek istenenkulübüonay çıkmadı.Fenerbahçe, 18 yaşındaki genç oyuncu için İtalyan ekibine 10 milyon euro bonservis bedeli önerse de teknik direktör Massimiliano Allegri,deyince transfer gerçekleşmedi.