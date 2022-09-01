Kenan Karaman resmen Schalke'de!

Beşiktaş'ın takımdan ayrıldığını açıkladığı milli futbolcu Kenan Karaman, Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'e transfer oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Schalke04.de
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Kenan Karaman resmen Schalke'de!
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01 Eylül 2022 20:20
Beşiktaş'tan ayrılan Kenan Karaman'ın yeni adresi belli oldu.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ten yapılan açıklamada Kenan Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Alman ekibi Kenan Karaman'da 'yılın son transferi' olarak bahsetti.

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon transfer olan Kenan Karaman, 33 resmi maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.

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