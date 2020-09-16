Kemba, Heat yenilgisi sonrası: "Berbat oynuyorum!"

Boston Celtics yıldızı Kemba Walker, Miami Heat'e karşı oynanan Doğu Konferansı Finalleri serisinin 1. maçında alınan 117-114'lik mağlubiyetten sonra, "berbat" oynadığını söyledi.



Kemba, dün gece maç sonlarında bazı kritik oyunlar ortaya koysa da, toplamda 19 sayı bulmasına rağmen, üç sayı çizgisinin arkasından %11, toplamda da %31 isabetle oynamıştı:



"Dürüst olmak gerekirse berbat oynuyorum. Söyleyebileceğim pek bir şey yok, ama daha iyi olmalıyım. Sahanın her iki tarafında bu takım için daha iyisini yapmalıyım. Daha iyi kararlar vermeliyim. Sadece şut sokmam lazım. Takım olarak daha iyi olmalıyız. Maç sonlarını oynayabilmenin bir yolunu bulmalıyız."



Karşılaşmada 9/18 isabetle 26 sayı kaydeden Marcus Smart ise şunları söyledi:



"Durgunlaştık. Dinlendik, kayıtsız kaldık ve böyle bir takıma karşı kayıtsız kalamazsınız. 14, 20, 30 sayı öndeyken de, geriden gelmekte gerçekten çok iyiler. Önemli anlarda, maç sonlarında kritik işler yaptılar. Ama dediğim gibi, böyle şeyler oluyor. Onlar işlerini yaptılar ve bizim de 2. maçta kendimizinkini yapma zamanı geldi."



"BAM ADEBAYO, HARİKA BİR SAVUNMACI"



Celtics koçu Brad Stevens, Walker'ın sıkıntısı sorulduğunda, şu açıklamaları yaptı:



"Heat'in harika atletleri var. Bazı guardları, boyları sayesinde onun önünde durabiliyor ve Bam maç boyunca sürekli ikili oyunda adam değiştiriyordu. Bam Adebayo muazzam bir savunmacı. Daha iyi hücum yolları bulmamız gerekecek. Özellikle maç sonlarında. Ara ara gerçekten iyi hareket ettiğimizi düşünsem de, sonra durgunlaşmıştık."



