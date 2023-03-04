Spor Toto 1. Lig 24. hafta maçında Keçiörengücü, sahasında Bandırmaspor ile karşılaştı.



Aktepe Stadı'nda oynanan maçı Keçiörengücü 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Bekir Karadeniz, 77. dakikada Rashad Muhammed ve 90+4. dakikada Cordeiro kaydetti. Bandırmaspor'un tek golü 59. dakikada Ivan saponjic attı.



Keçiörengücü'de Melih İnan, 18. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.



Bandırmaspor bu sonuçla ligde oynadığı son 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılmış oldu. Keçiörengücü ise 2 maç sonra kazandı.



Alınan bu sonucun ardından Keçiörengücü, puanını 40'a yükseltti. Bandırmaspor ise 34 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Erzurumspor'a konuk olacak. Bandırmaspor ise Eyüpspor'u ağırlayacak.





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