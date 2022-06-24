Kazımcan Karataş'ın yeni takımı belli oluyor

Transferin gözde ismi Altaylı Kazımcan Karataş'ın yeni sezonda hangi formayı giyeceğine ilişkin haberler gündemden düşmüyor.



TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Kazımcan Karataş transferi için sona geldiği ve genç sol bek için İzmir temsilcisiyle büyük oranda anlaşmaya vardığı kaydedildi.



Hürriyet'in okuyucularına servis ettiği habere göre ise 19 yaşındaki sol bek Kazımcan'ın Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'la 5 yıllık anlaşmaya vardığı ifade edildi. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.



19 yaşındaki Kazımcan Karataş, geçen sezon Altay formasıyla Süper Lig'de 25 maçta forma giydi.





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