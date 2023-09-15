Kayserispor yeni transferini açıkladı

Mondihome Kayserispor, Onurcan Piri'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kayserispor yeni transferini açıkladı
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15 Eylül 2023 16:09
Transfer cezasını yeni kaldıran Mondihome Kayserispor bir transferi daha gerçekleştirdi.

Mondihome Kayserispor, Giresunspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki kaleci Onurcan Piri'yi kadrosuna kattı.

Giresunspor ile 66 resmi maçta süre alan Onurcan Piri bu karşılaşmalarda 88 gol yerken, 19 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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