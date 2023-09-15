Kayserispor yeni transferini açıkladı

Transfer cezasını yeni kaldıran Mondihome Kayserispor bir transferi daha gerçekleştirdi.
Mondihome Kayserispor, Giresunspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki kaleci Onurcan Piri'yi kadrosuna kattı.
Giresunspor ile 66 resmi maçta süre alan Onurcan Piri bu karşılaşmalarda 88 gol yerken, 19 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.
Mondihome Kayserispor, Giresunspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki kaleci Onurcan Piri'yi kadrosuna kattı.
Giresunspor ile 66 resmi maçta süre alan Onurcan Piri bu karşılaşmalarda 88 gol yerken, 19 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.