Kayserispor, VAR'la penaltı kazandı!

Kayserispor, Galatasaray karşısında VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.

Haber; Sporx.com
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Kayserispor, VAR'la penaltı kazandı!
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15 Ocak 2024 20:49
Kayserispor, Galatasaray karşısında 44. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.

Bu dakikada Bahoken'in vuruşu Abdülkerim Bardakcı'dan dışarıya gitti. Kayserisporlu oyuncular, bu pozisyonda penaltı itirazlarında bulundu.

Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.

Penaltıda topun başına geçen Bahoken, kaleci Muslera'yı geçemedi.



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