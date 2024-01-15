Kayserispor, VAR'la penaltı kazandı!

Kayserispor, Galatasaray karşısında 44. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.
Bu dakikada Bahoken'in vuruşu Abdülkerim Bardakcı'dan dışarıya gitti. Kayserisporlu oyuncular, bu pozisyonda penaltı itirazlarında bulundu.
Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.
Penaltıda topun başına geçen Bahoken, kaleci Muslera'yı geçemedi.
Bu dakikada Bahoken'in vuruşu Abdülkerim Bardakcı'dan dışarıya gitti. Kayserisporlu oyuncular, bu pozisyonda penaltı itirazlarında bulundu.
Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.
Penaltıda topun başına geçen Bahoken, kaleci Muslera'yı geçemedi.