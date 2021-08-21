Kayserispor, Thiam transferini açıkladı!

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı transfer ettiklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kayserispor, Thiam transferini açıkladı!
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21 Ağustos 2021 22:58
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı transfer ettiklerini açıkladı.

Berna Gözbaşı, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam çarşamba aramıza katılıyor. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mame Thiam, Süper Lig kariyerinde çıktığı 55 maçta 17 gol atıp 8 asist yaptı.


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