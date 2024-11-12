Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile kaybetmiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde çıktığı 4 maçta 8 puan toplamayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile kaybetmiyor
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12 Kasım 2024 14:18
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde çıktığı 4 maçta 8 puan toplamayı başardı.

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın istifasının ardından Kaloğlu ile anlaşan Kayserispor, genç teknik adamla çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet 2 beraberlik alarak, rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.

Sarı-kırmızılı kulübün başında ilk maçına Süper Lig'in 9. haftasında çıkan Kaloğlu, Gaziantep FK maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Ardından deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor, 11. haftada evinde ağırladığı Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Son hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenen Kayseri temsilcisi, Kaloğlu yönetiminde çıktığı 4 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Süper Lig'de 11 haftada 12 puan alan Kayserispor, bunun 8'ini Kaloğlu yönetiminde topladı.

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