Kayserispor: 'Puan aldığımız için mutluyuz'

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Mondihome Kayserispor'da teknik sorumlu Hari Vukas, "Bu maçta aldığımız puandan dolayı mutlu olmamız gerekiyor." dedi.



Vukas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmaya iyi başlamadıklarını söyledi.



Kötü bir başlangıçla erken gol yediklerini anlatan Vukas, beraberliği yakalama adına rakip üzerinde baskı kurmaya çalıştıklarını belirtti.



Maç öncesinde mümkün olduğu kadar oyunu kontrol edip rakibin arkasına geçmek ve pozisyon bulmak istediklerini aktaran Vukas, şunları kaydetti:



"Golü yedikten sonra da o şekilde devam ettik. Beraberliği yakaladık ve sonrasında da birçok pozisyona girdik. Ne yazık ki yakaladığımız pozisyonları değerlendirme anlamında etkisiz kaldık. İkinci yarının başlarından itibaren aynı oyunumuzu oynama gayretindeydik. Rakibimize baskı yapmaya çalıştık. Bu şekilde önemli birkaç fırsat daha yakaladık ikinci yarıda ama maçın sonlarına doğru 10 kişi kaldık. 10 kişi kaldıktan sonra aldığımız bir puandan dolayı da tatmin olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Rakibimiz maçın sonuna doğru biraz baskı yaptı. Dolayısıyla bu maçta aldığımız puandan dolayı mutlu olmamız gerekiyor."





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