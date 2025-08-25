Kayserispor'da ayrılık yakın!

Galatasaray maçındaki hareketiyle gündem olan Kayserisporlu Bilal Bayazıt, takımdan ayrılabilir.Kayserispor'da 100. kez maçına çıkan kaleci Bilal Beyazıt, Galatasaray maçında eldivenleri çıkararak tepki gösterdi.Galatasaray'ın 4-0 mağlup ettiği Kayserispor'da moraller bozulurken, kaleci Bilal Beyazıt'ın hareketi olay oldu.Takım arkadaşlarını sık sık uyaran ve sinirlenen Beyazıt, dördüncü golden sonra eldivenlerini çıkararak yere attı. Bilal'in bu hareketi seyircinin tepkisini toplarken, genç eldivenin takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.Galatasaray maçı öncesi 100. kez sahaya çıkan Bilal Beyazıt'a günün anlamını taşıyan forma hediye edilmişti. [HABER: Faruk AYDEMİR]