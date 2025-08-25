25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Kayserispor'da ayrılık yakın!

Kayserispor'da Galatasaray maçındaki hareketleri sebebiyle Bilal Bayazıt, takımdan ayrılabilir.

calendar 25 Ağustos 2025 15:56
Fotoğraf: AA
Galatasaray maçındaki hareketiyle gündem olan Kayserisporlu Bilal Bayazıt, takımdan ayrılabilir.

Kayserispor'da 100. kez maçına çıkan kaleci Bilal Beyazıt, Galatasaray maçında eldivenleri çıkararak tepki gösterdi.

Galatasaray'ın 4-0 mağlup ettiği Kayserispor'da moraller bozulurken, kaleci Bilal Beyazıt'ın hareketi olay oldu.


Takım arkadaşlarını sık sık uyaran ve sinirlenen Beyazıt, dördüncü golden sonra eldivenlerini çıkararak yere attı. Bilal'in bu hareketi seyircinin tepkisini toplarken, genç eldivenin takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

Galatasaray maçı öncesi 100. kez sahaya çıkan Bilal Beyazıt'a günün anlamını taşıyan forma hediye edilmişti. [HABER: Faruk AYDEMİR]

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
