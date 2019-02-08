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Kayseri'de maç bitti, Tolgay Arslan kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'nin Kayserispor'a yenildiği maçın ardından Tolgay Arslan kırmızı kart gördü. İşte yaşananlar.

Kaynak: Sporx.com
Kayseri'de maç bitti, Tolgay Arslan kırmızı kart gördü
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08 Şubat 2019 22:41
Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'un Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın ardından kırmızı kart çıktı.

Maçın ilk yarısında sarı kart gören Tolgay Arslan, ikinci yarıda oyuna çıktı. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolvgay Arslan, maçın son düdüğünün ardından soyunma odası tünelinde kırmızı kart gördü.

Yayıncı kuruluşun son dakika olarak verdiği habere göre, maçın hakemi Alper Ulusoy'a itiraz eden Tolgay Arslan ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Hakem Alper Ulusoy, bu kartı Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a bildirdi.

Tolgay'ın hakem Alper Ulusoy'a "Her b.ka sarı kart gösteriyorsun" dediği için ikinci sarı kartı gördüğü öne sürüldü.

Bu arada ilk yarının son dakikalarında da Fenerbahçe'den Roberto Soldado, hakeme küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

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