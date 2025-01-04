Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası başladı

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Yarışı, Bolu'nun Gerede ilçesinde başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası başladı
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04 Ocak 2025 14:13
Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Yarışı, Bolu'nun Gerede ilçesinde başladı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu ve ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün himayelerinde iki gün sürecek etkinlik, Gerede Arkut Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde düzenleniyor. Organizasyona, 13 kulüpten 49 sporcu katılıyor.

Kar yağışı altında gerçekleştirilen yarışta, sporcular ısınma antrenmanının ardından verilen startla mücadele etti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler de yarışları takip etti.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl ara verdikleri Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nı bu sene yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sporcuların kıyasıya mücadele içinde olduklarını belirten Güler, "Kısa süre sonra bir kademe yarışını daha yapacağız. Ardından Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na, Finlandiya'ya buralarda başarılı olan sporcularımızı göndereceğiz." dedi.

Federasyon olarak kayaklı oryantiring branşına daha fazla önem vereceklerini vurgulayan Güler, "Kayakla oryantiring branşının olimpiyatlarda yer alacağını tahmin ediyoruz. Bunun için de hazırlık içinde olacağız. 2025-2026 yarış programlarında kayakla oryantiring sporunu daha da geliştireceğiz. Avrupa'ya göndereceğimiz yarışmacılarımızı, Gerede'deki kayak merkezinde yapacağımız kamp çalışmalarında kaliteli eğitime tabi tutup müsabakalardan güzel sonuçlar alacağımıza da inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyon, yarın yapılacak yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek.

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