Kayakla Atlama Milli Takımı, Slovenya'da kampa girdi

Kayakla Atlama Milli Takımı, sezon hazırlıklarına Slovenya'da başladı ve 13-14 Ağustos'ta Fransa, 17-18 Ağustos'ta ise Polonya'daki Yaz Grand Prix'lerine katılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayakla Atlama Milli Takımı, Slovenya'da kampa girdi
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05 Ağustos 2024 16:37
Kayakla Atlama Milli Takımı, sezon hazırlıklarına Slovenya'da başladı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir'den oluşan milli takım, sezon çalışmalarına Kranj ve Planica atlama kulelerinde başladı.

Antrenörler Frank Nejc ve ⁠Samet Kart yönetimindeki milli sporcular, 13-14 Ağustos'ta Fransa, 17-18 Ağustos'ta ise Polonya'da yapılacak Yaz Grand Prix'lerine katılacak.

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