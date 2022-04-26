Kasımpaşa, şeytanın bacağını kırdı

Beşiktaş'ı deplasmanda 3-0 yenen Kasımpaşa, tam 8 maç sonra Beşiktaş'tan dışarıda 3 puan almış oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa, şeytanın bacağını kırdı
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26 Nisan 2022 00:16
Kasımpaşa, Beşiktaş deplasmanında 8 sezon sonra galibiyet elde etti.

Siyah-beyazlı takımı deplasmanda son olarak 2012-2013 sezonunda 3-1 yenen lacivert-beyazlı takım, bu hasretini sonlandırdı.

Bu karşılaşma öncesi evinde üst üste 4 maçta Kasımpaşa'yı mağlup eden siyah-beyazlı takımın, bu serisi de sonlandı.

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