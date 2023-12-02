Kasımpaşa, Gaziantep'i ağırlayacak

Kasımpaşa, ligde sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa, Gaziantep'i ağırlayacak
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02 Aralık 2023 16:08
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Geride kalan 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 18 puanla ligde 9. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK ise 5 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 15 puan topladı. Gaziantep temsilcisi ligde 14. sırada bulunuyor.

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