Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.
Geride kalan 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 18 puanla ligde 9. sırada yer alıyor.
Gaziantep FK ise 5 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 15 puan topladı. Gaziantep temsilcisi ligde 14. sırada bulunuyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.
Geride kalan 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 18 puanla ligde 9. sırada yer alıyor.
Gaziantep FK ise 5 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 15 puan topladı. Gaziantep temsilcisi ligde 14. sırada bulunuyor.
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