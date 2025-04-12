Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü deplasmanda Bellona Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Özcan Sultanoğlu yapacak.
Ligde çıktığı 29 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 39 puanla 9. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlılar, 12 beraberlikle, ligde maçları en fazla eşitlikle sonuçlanan takım olarak dikkati çekiyor.
- Kasımpaşa'da 5 oyuncu sınırda
Lacivert-beyazlı takımda, Bellona Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında.
Kevin Rodrigues, Gökhan Gül, Josip Brekalo, Haris Hajradinovic ve Sadık Çiftpınar, oynanacak müsabakada kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta iç sahadaki Net Global Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
İki takımın ligin ilk yarısında İstanbul'da oynadığı mücadeleyi Bellona Kayserispor 2-1 kazanmıştı.
Kasımpaşa'da Kayserispor maçı öncesi 6 isim sınırda
Kasımpaşa, Süper Lig'de 13 Nisan Pazar günü Kayserispor'a konuk olacak.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü deplasmanda Bellona Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.
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