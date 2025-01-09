Karşıyakalı Ferdi Burgaz'a Trabzonspor talip

Karşıyaka'nın altyapı patentli genç oyuncusu Ferdi Burgaz'a Süper Lig ekibi Trabzonspor talip oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyakalı Ferdi Burgaz'a Trabzonspor talip
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09 Ocak 2025 16:00
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off hattında yer alıp sıkıntılarını aşmaya çalışan Karşıyaka'nın altyapı patentli genç oyuncusu Ferdi Burgaz'a Süper Lig ekibi Trabzonspor talip oldu.

Trabzonspor'un 21 yaşındaki sol bek için Kaf-Kaf'a teklifini ilettiği, yeşil-kırmızılıların 500 bin Dolar bonservis talep ettiği öğrenildi. Karşıyaka, Ferdi Burgaz'ı satarsa elde edeceği gelirle sezonun kalanı için finansman yaratacak.

İzmir temsilcisinde geçen sezon genç yaşına rağmen 23'ü ilk 11'de 25 maçta forma giyen Ferdi bu sezon ise ilk yarıda 13 maçta görev yaptı.

CENK AHMET'E ÖDEME

Karşıyaka, alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken takım kaptanlarından Cenk Ahmet'e ödeme yaparak kadroda tutacak.

Yeşil-kırmızılıların başta ihtar çeken isimler olmak üzere ikinci yarı öncesi tüm kadroyu korumak istediği öğrenildi.

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