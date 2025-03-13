Basketbol Süper Ligi'nde son 9 maçını kaybedip 53 yıldır yer aldığı ligden ilk kez düşme korkusu yaşayan Karşıyaka'ya taraftarı moral verecek.
Ligde 2 şampiyonluk yaşayıp, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Türkiye Kupası kazanarak Avrupa'da Euroleague seviyesine kadar yükselen, henüz 2 yıl önce final oynayan Kaf-Kaf tarihi dönemeçten geçerken taraftarı yanında olacak.
Karşıyaka taraftarları cumartesi günü iç sahada oynanacak kritik Büyükçekmece maçı öncesinde yarın saat 13.30'da takımın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi'ndeki antrenmanını ziyaret ederek oyunculara moral aşılayacak.
Karşıyaka yönetimi, cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak maçın bilet fiyatlarını taraftar desteği için 100 TL'ye indirmişti. Yeşil-kırmızılılar, FIBA'ya eski borç ödemesi yaparak yabancılar Gallinat ve Hollins'in askıya alınan lisanslarını da maça yetiştirmek için zamanla yarışıyor. Sezon başında kurduğu iddialı kadrodaki 7 önemli oyuncusu ile Antrenör Ufuk Sarıca kulüpteki sponsor ve maaş krizi nedeniyle ocak ayında ayrılan Karşıyaka'nın ligde son 10 hafta öncesi 8 galibiyeti var. Kaf-Kaf'ın düşme hattıyla arasında 3 galibiyetlik fark bulunuyor. Büyükçekmece de 8 galibiyette.
Karşıyaka'ya potada taraftar morali geliyor
Basketbol Süper Ligi'nde 9 maçtır kazanamayan Karşıyaka, Büyükçekmece karşısında hayati bir maça çıkarken taraftarı da takıma moral vermeye hazırlanıyor.
Basketbol Süper Ligi'nde son 9 maçını kaybedip 53 yıldır yer aldığı ligden ilk kez düşme korkusu yaşayan Karşıyaka'ya taraftarı moral verecek.
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