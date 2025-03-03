3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 7 maçlık yenilmezlik serisinin ardından en yakın rakiplerinden Düzcespor'a evinde 2-0 teslim olan Karşıyaka, bitime 9 hafta kala hem şampiyonluk yarışından uzaklaştı hem de grup ikinciliği için avantaj kaybetti.
Ligde aylardır Karşıyaka'dan devraldığı liderlik koltuğunu bırakmayan Bursaspor, Silifke Belediyespor'la deplasmada 1-1 berabere kalarak bitime 9 maç kala zirvede puan farkını yine 10'a çıkardı.
Düzcespor puanını 40 yapıp 41 puanlı Kaf-Kaf'ın ensesine yapışırken, dün Belediye Kütahyaspor deplasmanda Kuşadasıspor'u 3-0 yenerek 41 puana ulaştı. Kütahyaspor, genel averajla Karşıyaka'dan ikinciliği devraldı. Şampiyonluğu kaçırırsa Play-Off'ta direkt grup finaline kalacak ikinci sırayı bırakmak istemeyen Karşıyaka, kalan 9 maçta maksimum puanı toplayıp finallere avantajlı girmeye çalışacak.
Karşıyaka rakiplerine yakalandı
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, Düzcespor yenilgisiyle ikinciliği kaybetti.
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 7 maçlık yenilmezlik serisinin ardından en yakın rakiplerinden Düzcespor'a evinde 2-0 teslim olan Karşıyaka, bitime 9 hafta kala hem şampiyonluk yarışından uzaklaştı hem de grup ikinciliği için avantaj kaybetti.
- 15:35 Ayvalıkgücü buzdan 3 puan çıkardı
- 15:27 Serdal Adalı'dan 122. yıl mesajı
- 15:12 Türk voleybolu için tarihi an!
- 15:07 Konyaspor - Trabzonspor: İlk 11'ler
- 14:57 Potada zirveye Petkimspor damgası
- 14:57 Dominik Livakovic, Hırvatistan aday kadrosuna çağrıldı!
- 14:48 Yenilgisiz lider Galatasaray hedefte
- 14:35 Karşıyaka rakiplerine yakalandı
- 14:34 Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
- 14:31 Otizmli milli yüzücü Ali Şiroğlu, dünya şampiyonluğu hedefiyle kulaç atıyor
- 14:30 Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı Letonya'da oynanacak
- 14:27 Milli wushucu Oya Kömürcü, 8. kez Türkiye şampiyonu
- 14:25 Milli boksörler, Bulgaristan'da 12 madalya kazandı
- 14:24 Uşakspor seriye bağladı
- 14:24 Yıldız halterciler, Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında madalya hedefliyor
- 14:23 Balıkesirspor, bu kez hata yapmadı
- 14:22 Yıldız halterciler, Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında madalya hedefliyor
- 14:21 Sporculuğunda yaşayamadığı şampiyonluğa başantrenörlükte ulaştı
- 14:18 Muğlaspor uygun adım şampiyonluğa
- 14:15 Beşiktaş Kulübü 122. yaşını kutluyor
- 14:10 Türkiye'ye atletizmde ilk olimpiyat madalyasını kazandıran sporcu: Ruhi Sarıalp
- 14:00 Edwards'tan Durant'e büyük övgü: "Benim GOAT'um"
- 13:59 Jimmy Butler'a 260 bin dolarlık kira ve hasar davası
- 13:58 Buğu Sönmez'in hedefi, 200 gol barajını geçmek
- 13:58 Tribüne top fırlatan Morant'e 25 bin dolar ceza!
- 13:48 Fenerbahçe'de Skriniar harekatı!
- 13:33 Beşiktaş'ın eski başkanlarından canlı yayında olay polemik
- 13:30 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor!
- 12:31 Rangers oyuncusu Leon Balogun'dan Mourinho övgüsü!
- 12:22 Bartuğ Elmaz'dan Mourinho itirafı!
- 12:16 Milli sporcu Ayten Özdemir, dünya şampiyonluğunu hedefliyor
- 12:13 Mersin'e Akdeniz Oyunları'nda kazandırılan cimnastik salonu 70 bin kişiyi ağırladı
- 12:07 Barcelona zirvedeki yerini korudu!
- 12:06 Milli bilardoculardan 1 gümüş, 1 bronz madalya
- 12:06 Ayo Dosunmu sezonu kapattı
- 12:05 Suggs, sakatlığı nedeniyle süresiz kadro dışı
- 12:04 Sabonis en az 1 hafta parkelerden uzak kalacak
- 12:03 Justin Champagnie, Wizards ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
- 12:02 Durant çıkış yakalayamazsa, bu yaz takası gündemde
- 12:01 Jerome'dan hakem Sago'ya sert eleştiri: "Maçın kontrolünü kaybetti"
- 11:57 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Takımı İsrali'i yendi
- 11:55 Paulo Fonseca, tarihi cezayla karşı karşıya!
- 11:50 1. Lig'de 28. haftanın perdesi açılıyor
- 11:39 Salon Atletizm Avrupa Şampiyonası'na katılacak sporcular belli oldu
- 11:22 James Palmer'dan Fenerbahçe derbisi açıklaması
- 11:14 Solskjaer, istatistikleriyle yıktı geçti!
- 10:39 Galatasaray'da Muslera, kendini hatırlattı!
- 10:20 Galatasaray'da Davinson'un çabası yetmedi!
- 10:13 Cavaliers, galibiyet serisini 10 maça uzattı!
- 10:03 Beşiktaş'ta Keny Arroyo adım adım ilk 11'e
- 09:59 Beşiktaş'ta Joao Mario farkı!
- 09:33 Levent Tüzemen: "Galatasaray, sağlık merkezi mi açtı?"
- 09:13 Solskjaer'in Schjelderup ısrarı!
- 09:12 Osimhen, Galatasaray'ı taşımaya devam ediyor!
- 09:05 Beşiktaş, vites artırdı!
- 09:00 Cuesta, 36 saniyede saç baş yoldurdu!
- 08:56 Galatasaray'da maç sonu istifa görüşmesi
- 08:40 Uğurcan Çakır: "Evimize üç puanla dönelim"
- 08:12 Şenol Güneş: "Biz Trabzonspor'uz"
- 07:40 Yazarlardan Galatasaray yorumları
Barcelona zirvedeki yerini korudu!
Paulo Fonseca, tarihi cezayla karşı karşıya!
6 gollü maçta kazanan yok!
Milan, uzatmalarda yıkıldı!
Marsilya, zirve takibini sürdürüyor
Mallorca'dan Avrupa yolunda kritik 2 puan kaybı
Roma, ligde seriye bağladı!
Lyon, Lacazette ile kazandı!
Eljif Elmas attı, Torino kazandı!
Carlo Ancelotti: "Düzeleceğiz"
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Galatasaray'da maç sonu istifa görüşmesi
-
2
Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür
-
3
Victor Osimhen paylaşılamıyor!
-
4
İşte Fenerbahçe'nin fikstürü!
-
5
Levent Tüzemen: "Galatasaray, Mourinho'ya karşılık veremiyor"
-
6
Bartuğ Elmaz'dan Mourinho itirafı!
-
7
Foti: "Öz güvenimiz yerinde"
-
8
Solskjaer'in Schjelderup ısrarı!
-
9
Cuesta, 36 saniyede saç baş yoldurdu!
-
10
Kaan Ayhan: "Türkiye moralimiz bozulsun istiyor"