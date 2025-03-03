Karşıyaka rakiplerine yakalandı

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 7 maçlık yenilmezlik serisinin ardından en yakın rakiplerinden Düzcespor'a evinde 2-0 teslim olan Karşıyaka, bitime 9 hafta kala hem şampiyonluk yarışından uzaklaştı hem de grup ikinciliği için avantaj kaybetti.



Ligde aylardır Karşıyaka'dan devraldığı liderlik koltuğunu bırakmayan Bursaspor, Silifke Belediyespor'la deplasmada 1-1 berabere kalarak bitime 9 maç kala zirvede puan farkını yine 10'a çıkardı.



Düzcespor puanını 40 yapıp 41 puanlı Kaf-Kaf'ın ensesine yapışırken, dün Belediye Kütahyaspor deplasmanda Kuşadasıspor'u 3-0 yenerek 41 puana ulaştı. Kütahyaspor, genel averajla Karşıyaka'dan ikinciliği devraldı. Şampiyonluğu kaçırırsa Play-Off'ta direkt grup finaline kalacak ikinci sırayı bırakmak istemeyen Karşıyaka, kalan 9 maçta maksimum puanı toplayıp finallere avantajlı girmeye çalışacak.











