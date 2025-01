Karşıyaka'dan sponsorluk açıklaması!

Sezon başından beri özellikle basketbol takımının ana sponsorunu kaybettikten sonra içinde bulunduğu mali sıkıntıları aşmaya çalışırken bir yandan da idari krizlerle boğuşan Karşıyaka'da istifanın eşiğinden dönen Başkan İlker Ergüllü ilk kez konuştu.



"Yola devam" mesajı veren Ergüllü, İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'nın mevcut durumu, 3 farklı branştaki takımların liglerindeki mücadelesi, mali yapısı ve şirketleşme sürecine dair detaylı açıklamalar yaptı. Mali yük büyük oranda omuzlarına kalan İlker Ergüllü, "Camia destek verirse sezon sonuna kadar devam ama çözülmesi gereken çok sıkıntı var. Camianın sadece yanlışlara odaklanmaması, geçmişteki problemleri geride bırakıp bir uğurda kenetlenerek yola devam etmesi gerekiyor. Ayrılıklar ve bölünmüşlükler bu saatten sonra bize hiçbir fayda sağlamaz" dedi.



Sezon başında kongrenin ardından kurduğu kadrolarla 3 branşta birden liglere çok iddialı başlayan ancak basketbolda ana sponsorun kaybı, vergi dairesinin güncel borç yüzünden yöneticilerin üzerine gelmesi, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatının ardından yönetimi dağılan Karşıyaka'da 24 Aralıktaki son kongrede son gün karma bir listeyle kulübün kayyuma kalmaması için göreve dönen Başkan Ergüllü, "Bizim 1 Haziran'da göreve geldiğimiz yönetim bence uyumlu, güzel insanlardan oluşan, Karşıyaka'ya fayda sağlayabilecek bir yönetimdi. O dönemde çok hızlı şekilde kadrolarımızı kurduk. Ben rahmetli Gökhan Şensan'la futbola yöneldim. Basketbolda son yılların en iyi takımı oluşturuldu. Şimdi o takım dağıldı deniyor ama o takım kurulurken ben başkandım. 'En iyisi kurulsun, Avrupa açlığını giderelim' diye kurduk. Ama sonra yanlış yönetmek mi, geçmişten Yaşar Ailesi'yle birbirimizi tanımamaktan mı denirse bir şekilde oradaki yeni sponsor arayışlarımız doğru sonuç vermedi" dedi.



'TAKIMLAR BAŞARISIZ DEĞİL'



"Ben 1 Haziran'da koltuğu geçerken, 'Biz Pınar'a teşekkür ediyoruz, X firma sponsordur, onla yürüyeceğiz' demişim gibi algılanıyor" diyen Ergüllü, "Ben iki tarafın da iyiliğini düşündüm. Karşıyaka'yı Pınar'ın yanında ekstra sponsorluk desteğiyle daha iyi yere getirmek istedik. Kurduğumuz güzel kadro zaman içinde eridi. Ben her zaman her yerde söylüyorum, basketbolun Süper Lig'de oluşu, yıllardır elde ettiği başarılar, teknik ve idari kadronun gücü, ana sponsoruyla kulübümüzün en önemli gelir kaynağıydı. TFF 3'üncü Lig'deki futbolda da yıllardır birikmiş bir başarı açlığı var. Bunu geçen sene de sonlandırmak için ciddi ekonomik bedeller ödendi. Bu sene de iddialıyız, şanssızlığımız zor gruba düştük ama takımı üst lige taşımaya çalışacağız. Önceden Play-Off oynayamazken şimdi insanlar ikincilik ve Play-Off'u garanti görüp şampiyonluk için umutlular. Oynanan futboldan keyif alıyorlar. Voleybol şubemizin de Sultanlar Ligi'ne yıllar sonra çıkma ihtimali çok yüksek" diye konuştu. Ergüllü, "Vergi Dairesi son 1,5 yıldır ben ve yönetimin içinde olan birçok arkadaşımıza Temmuz 2023'ten beri oluşan vergi borçları için şahsi hesaplarımıza ödeme emri gönderdi. Bunanla ilgili çözüm arıyoruz" dedi.



'KAYYUMA KALMAMASI İÇİN KABUL ETTİM'



24 Aralık'taki son olağanüstü kongre sürecini anlatan İlker Ergüllü, "Aslında başka bir liste vardı, bu yüzden ben bir çalışma yapmadım ancak o gün o liste oluşan bazı sıkıntılardan aday olamadı ki benzerini üyelik süresiyle ilgili ben de yaşamıştım. O gün öğle saatlerinde taraftarımız ve Karşıyaka'yı seven isimlerle kayyuma gidilmesin adına bir yönetim oluşturuldu. Başkanlık için bana talepleri olunca ısrarlarını kıramadım. Ama şunu herkes bilmeli ki bu gelen yönetim sadece Karşıyaka'nın zarar görmemesi için, vergi, borçlanma gibi bütün riskleri üzerine almış arkadaşlarımız. Kongrede de dediğimiz gibi oluşabilecek güçlü yönetime yerimizi devretmeye hazırız" ifadelerini kullandı.



'İSTİFA İDDİALARI SÜRECİ BALTALIYOR'



İlker Ergüllü, "Basketbolda iddiamızı kaybettiğimiz için sponsor konularında ciddi tıkanıklık yaşıyoruz. Gelebilecek isim, salon, forma reklamı sponsorluğu Karşıyaka'yı çok rahatlatır ama insanlar takım küme düşer korkusuyla şirketlerinin isimlerinin bu şekilde anılmasını istemiyorlar ama bu sezon için can suyu ve önümüzdeki seneye ciddi kadro olsun diye 4 firmayla görüşme halindeyiz. İstifa ettiğim iddiaları da süreci baltalıyor. Ben kendi firma işlerimle ilgili önemli görüşmeler yapıyordum. Bunlar da sonuçlanıyor. Bu iş koluyla başkanlığı bir arada götürmem zordu. Ben de yönetim kurulu arkadaşlarımla paylaştım ancak çok kısa sürede sosyal medyaya ve basına yansıdı" diye konuştu.



"Biz kayyum sürecini atlattık, genel kurul kararı alsak da yönetim sezon sonunu görür" diyen Ergüllü, "Psikolojik olarak çok yıprandık. Sürekli mali kaynak arayışı ve hep aynı kişilerin desteği bizi gerçekten yoruyor. Kampanyalarda beklediğimiz etkiyi maalesef alamadık. Kampanyada Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin'in 1 milyon TL'si dahil 3.5 milyon TL toplandı. Bundan sonra hem futbol hem baskette iyi bir bilet fiyatlamasıyla taraftarımız stadı, salonu doldurursa takımlarımızın deplasman masrafları, primler, güvenlik giderleri gibi giderler kulübün üzerinden kaldırılabilir ama ne yazık ki bunu dediğimiz zaman biz suçlu oluyoruz. Biz bir Galatasaray maçında 2.5 milyon TL hasılat elde edebiliyoruz. Play-Off, Avrupa kattığımızda 25 maç böyle bir potansiyelle inanılmaz bir gelirimiz olur ama 4-5 maçta bu maddi imkanı yaratabiliyoruz" dedi.



'BASKETBOLA TRANSFER YAPILACAK'



Basketbolda Süper Lig ve Avrupa'da sezona zirve yarışında başlamasına rağmen sponsor krizi sonrası maaşları gecikmeli olarak Yaşar Ailesi ve camianın önemli isimlerinin desteğiyle ödeyebilen Karşıyaka'da takım bu ay dağılıp ardından çıktığı tüm maçları kaybederken, Başkan İlker Ergüllü, taraftarda başlayan küme düşme korkusunun önüne geçeceklerini söyledi. 24 Aralık'taki kongreden sonra iki maaş ödenmesine rağmen Antrenör Ufuk Sarıca'dan görevi devralan Rüçhan Tamsöz'ün de gittiği, Russell ve Muhsin'in de ayrılmak istediği Kaf-Kaf'ta Ergüllü, "Bu hafta içerisinde yapacağımız hamleyle ki burada da Yaşar Ailesi ve Karşıyakalı iş insanlarının desteğiyle transfer yasağını kaldırıp 3 oyuncuyla anlaşmaya çalışıyoruz" dedi.



'POTADA ÖZE DÖNÜLMELİ'



Karşıyaka Başkanı Ergüllü, "Buradaki hedefimiz, bu korkuları yaşamayıp önümüzdeki dönemde en az 2 galibiyet alarak yerimizi sağlamlaştırmak. Sezona başlamada elde ettiğimiz 45 milyon TL kombine, reklam katkısı ve camia katkısıyla geçmiş borç ödedik. Her zaman söylüyorum, sezona borçsuz başlasak kendi gelirimizle dönebiliriz. Bir çizgi çekip artık Karşıyaka'nın özüne dönmesi, kendi gençleriyle, parlatılacak yabancı oyuncularla tekrar başarı yakalamaya koşturmamız gerekiyor. Günümüzde oluşan maliyetler ve ekonomik şartlarla her sene 5-6 milyon Dolar harcamamız mümkün değil. Yeni sezona başlarken önümüzde 2 milyon Dolar borç olacak. Üzerine en az o kadar maliyetle takım olacak. Bunu bir sene içinde eritip temize çıkmamız lazım" şeklinde konuştu.



'KARŞIYAKA'DA HİSSEM OLSUN İSTERİM'



Geçen sezon kulübe verdiği parayı hibe eden ancak bu yıl 61 milyon TL'lik alacağı için haciz koyan Başkan İlker Ergüllü, "Geçen sezon yönetim olarak karar almıştık, herkes sağladığı desteği reklam ve bağış olarak kapattı. Ben de yaklaşık 20 milyon TL destekte bulundum. Onu da reklama çevirdim. Yeni sezonda böyle bir şey gündeme getirmemiştik. Yine bağış yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. FIBA'ya olan borcu yönetime ve Karşıyakalı iş insanlarına devrettik. Bilançomuzda borçlanma olmadı. Keşke bütün borçlarımızı kapatsak da camianın büyüklerine borçlansak. 61 milyon TL haciz koydum ama son 1 ayda kulübe verdiğim rakam 66 milyon TL'ye çıktı. Halen de ekonomik güçlerimi kullanarak destek oluyorum. Bu rakamı kulüpten geri almak hayal. Herkesin kabul ettiği şirketleşme olursa bu rakamın Karşıyaka'da hissem olarak kalmasını isterim. Belki bundan sona kulübe verilecek bütün destekler ilerine hisseye dönerek insanların da verdiği paranın karşılığını alması sağlanabilir" dedi.



'FUTBOLDA BU SENE O SENE'



TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezon başında oluşturduğu kadroyla ligi uzun süre namağlup lider götüren, ikinci yarıya 2'de 2'yle başlayıp zirvedeki Bursaspor'u ikinci sıradan takip eden Karşıyaka'da İlker Ergüllü, bu sene hedefe ulaşacaklarına inandığını söyledi. Mustafa Reşit Akçay'ın ayrılmasıyla teknik direktörlük görevine ikinci yarıya günler kala Ahmet Yıldırım'ı getiren Karşıyaka'da Ergüllü, "Futbolda önümüzde bir transfer yasağı var. Şu an yasağı kaldırmak için gereken rakam 3.5 milyon TL. Bununla beraber hocalarımızın minimum 1, maksimum 3 bölgeye transfer isteği var ama yeni teknik kadromuz bizi bu konuda sıkmıyor. Öncelik içerideki hepsi çok değerli oyuncularımızın mutluluğunu sağlayalım yorumları var. Biz elimizdeki oyuncuların hepsine güveniyoruz. Gününde bir Karşıyaka'nın bütün rakiplerini yenebileceğini biliyoruz. Sonuna kadar gideceğiz. Benim inancım bu sene o sene olur" diye konuştu.



'SPONSORLUK İÇİN ÇALMADIK KAPI BIRAKMIYORUZ'



Bu sezon en büyük darbeyi basketbol takımının ana sponsorunu kaybetmesiyle yiyen, bu süreçte takımı dağılan Karşıyaka'da Ergüllü, sponsorluk görüşmeleriyle ilgili, "Futbolda forma reklamlarını tamamlayarak yola çıkmıştık. Basketbolda formada 10 tane reklam alanı belirlendi ama ana sponsor olmayışı, maaşların gününde ödenemeyişi, antrenman boykotları ciddi sponsor kaybı yarattı. 8 reklam alanımız boşta kaldı. Koltuk satışları önceki seneye göre az gitti. İyi takım iyi bütçe istiyor. Biz bunu Karşıyakalılar olarak sağlayamazsak hiçbir başkan bunu yerine getiremez" dedi.



Ergüllü, "Kulübün kira geliri maalesef yok, reklam alanımız kısıtlı. Biz yönetim oluştururken yöneticilik bilgisindense ne kadar mali katkı vereceğine göre liste yapıyoruz bu da bizi başarıdan uzaklaştırıyor. Kulübün gelir kaynakları düzeldiğinde spor kültüründen gelmiş insanları yönetici yaparak daha iyi yönetim kurarız. Sponsorluk arayışlarına sezon sonuna kadar can suyu ve önümüzdeki sezon yüklü bir şekilde destek olmaları üzerine devam ediyoruz. Ancak buralara reklam vereceklerin karşılığını sportif olarak almaları lazım çünkü spor sponsorluklar firmalara gelir getirmiyor. Güçlü firmalar bulmak zorundayız, bunlar da İstanbul bölgesinde yoğun. Çalmadık kapı bırakmıyoruz" şeklinde konuştu.



'503 MİLYON TL ÖDENEMEYECEK BORÇ DEĞİL'



Karşıyaka'da geçen hafta danışma kurulu toplantısında şirketleşme sürecine girilmesi kararı alınırken, İlker Ergüllü şirketleşme süreci ve kulübün açıklanan 503 milyon TL borcuyla ilgili açıklama yaptı. Ergüllü, "Bu 503 milyon TL borcun 300 milyon TL'lik kısmı kamu borcu, 100 milyon TL yönetici borcu, kalan 100'ün yarısı FIBA'ya ve oyunculara. Bana göre kulübün ciddi borçlanması yok. Kamu borçları bütün kulüplerde var. Yeni bir af çıkarsa kulübün borcu çok iniyor. Ben bu yönetici alacaklarının şirketleşme sürecinde hisseye dönüp kulübün önünün açılacağını düşünüyorum. Toplantıya katılan herkes şirketleşmenin olması gerektiğine kanaat getirdi. Bu süreç uzun. Biz araştırıyoruz. Üyelere çok ciddi sorumluluklar düşüyor. Şirketleşmeyi engellemek, uzatmak, karşısında durmak kulübe çok ciddi zarar verir. Önemli olan kulübün özünü ve benliğini kaybetmeden sponsor ve yatırımcılarla hisse paylaşımı yaparak kimliğini kaybetmeden büyüyüp ekonomik olarak güçlenmek" dedi.



'KULÜP PEŞKEŞ ÇEKİLMİYOR'



Ergüllü, "Taraftarımızın yanlış anlamasın, kimse Karşıyaka'yı peşkeş çekiyor gibi bir duruma müsaade etmez. Ama burada ailesinden, işinden katkı veren insanların karşılığını gördüğü ekonomik güç yaratmak lazım. Böylece daha çok destek bulacağız. Gençlik Spor Bakanlığı'nın yeni sponsorluk anayasası var ve biz bunu tüzüğümüze uyguladık. Burada 51'e 49 gibi madde var ve bu nedenle yatırımcı gelmeme ihtimali de var çünkü bu şekilde genel kurulda seçilecek yönetimler söz sahibi oluyor. Seçilecek yönetimle anlaşamayan yatırımcı sorun yaşayabilir. Yönetim ve yatırımcıların uyum içinde çalışabileceği bir ortam sağlamamız lazım. Futbol, basketbol ve voleybol branşlarını ayrı ayrı şirketler haline getirebiliriz. Barcelona, Panathinaikos, Bursaspor gibi kulüplerde futbol yönetimiyle basketbol yönetimi ayrı. Şirketleşiyoruz, para yağacak algısı da yanlış. Biz önce bunun altyapısını oluşturup sponsor ve yatırımcı bulmamız lazım. Buna camia olarak bir an önce buna başlamamız lazım" ifadelerini kullandı.



CAMİAYA MESAJ



Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü sözlerini şöyle noktaladı: "Kimse buraya şan şöhret elde etmeye gelmedi, herkes elinden geldiğince Karşıyaka'nın çıkarları doğrultusunda hareket etmeye çalışıyor. Eleştirilere açığız ama dozajı kaçmış sosyal medya eleştirisini doğru bulmuyorum. Bu konuları çok iyi yapacağına inanan varsa genel kurulda herkes başkan adayı olabilir. Biz sadece iyi niyetimizle elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her şeyi yüzde yüz doğru yapmamız mümkün değil. Camianın sadece yanlışlara odaklanmaması, geçmişteki problemleri geride bırakıp bir uğurda kenetlenerek yola devam etmesi gerekiyor. Ayrılıklar ve bölünmüşlükler bu saatten sonra bize hiçbir fayda sağlamaz."